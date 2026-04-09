Investigan como homicidio imprudente la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos

El Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción de Burgos número 1 ha incoado diligencias previas por un delito de homicidio por imprudencia en el caso de la muerte de dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos que, por un error en la preparación de un fármaco, recibieron una dosis seis veces mayor a la pautada.

El fallecimiento de los dos pacientes derivó de un fallo en la disolución de un fármaco que hizo que tanto los dos fallecidos como otros tres afectados recibieran un medicamento con exceso de concentración, unos hechos que reconoció el hospital en enero pese a haber ocurrido a finales de diciembre.

La Fiscalía de Burgos, tras examinar las denuncias presentadas por dos de los afectados y el Defensor del Paciente, pidió el pasado marzo al juzgado la apertura de diligencias para la investigación de dos delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y otros tres de lesiones por imprudencia profesional grave.

El Ministerio Fiscal dirigió su denuncia contra los profesionales implicados y responsables en la grabación errónea en el sistema informático de la ficha del medicamento 'Cabazitaxel', ya que habría sido ese error el que derivó en la preparación incorrecta de la dosis administrada, así como en quienes lo revisaban.

También la Fiscalía denunció a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León como responsable civil directo o subsidiario.

En su escrito, el Tribunal de Instancia justifica la incoación de diligencias previas en que los hechos recogidos en la denuncia del Ministerio Fiscal "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de homicidio por imprudencia", que corresponde investigar en sede judicial.

Además, la falta de determinación sobre la naturaleza y las circunstancias de lo ocurrido, así como las personas que participaron, hace necesaria la práctica de diligencias, entre ellas, la petición de informe al forense sobre las causas de la muerte de los pacientes y las lesiones de los otros tres afectados.

También solicita información a la empresa encargada del sistema informático del servicio de Farmacia del Hospital de Burgos, a fin de comprobar la trazabilidad de la ficha del medicamento 'Cabazitaxel', incluyendo las copias de seguridad diarias desde el seis de octubre de 2025.

El Defensor del Paciente denuncia un "fallo estructural de seguridad"

El Defensor del Paciente, que representa a dos de los afectados, que sufrieron un deterioro clínico severo y uno de los cuales todavía está ingresado en el hospital, la incoación de diligencias previas supone un "paso fundamental" para esclarecer lo ocurrido e identificar a los autores, según ha indicado en nota de prensa.

Ha insistido en que existen indicios suficientes de delito y es necesario depurar responsabilidades ante un fallo "sistémico" en la preparación, validación y administración del tratamiento oncológico, tal como a su juicio evidencia la denuncia del Ministerio Fiscal.

"La investigación apunta a un error en la configuración del medicamento 'Cabazitaxel' dentro del sistema 'Oncofarm' supervisado por farmacéuticos del Sacyl, donde se introdujo una concentración incorrecta, lo que provocó que se administrara una cantidad hasta seis veces superior a la pautada", ha insistido.

Desde la Asociación El Defensor del Paciente denuncian que este caso no responde a un hecho aislado, sino a un fallo estructural de seguridad, en el que habrían intervenido múltiples niveles de responsabilidad, desde la configuración del sistema hasta la supervisión clínica.

Y exige al Sistema de Salud de Castilla y León- Sacyl que identifique a los autores de los hechos, o en su caso, dimita el consejero de Sanidad, al entender que puede existir obstrucción en la investigación.