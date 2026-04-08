Tres detenidos por comercializar con medicamentos ilegales para paliar la disfunción eréctil

Agentes de la Guardia Civil detuvieron a tres personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por la comercialización ilegal de medicamentos, tras detectar la venta de productos prohibidos que tenían como destino final la provincia de Soria.

La actuación se inició en febrero de 2026, cuando se identificó la posible venta irregular de un supuesto complemento alimenticio para mejorar el rendimiento sexual, cuya comercialización está prohibida en España por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por suponer un riesgo para la salud.

Según las investigaciones, el producto contenía tadalafilo, un principio activo sujeto a prescripción médica indicado para tratar la disfunción eréctil, cuyo consumo sin control sanitario puede provocar efectos adversos graves, como problemas cardíacos o incluso la muerte súbita.

Pesquisas

Las pesquisas permitieron constatar que estos productos se distribuían a través de redes sociales y que también se comercializaban otras sustancias igualmente prohibidas. La investigación determinó la implicación de tres personas, residentes en la Comunidad de Madrid, que actuaban de forma coordinada al margen de los canales legales de distribución de medicamentos.

En el marco de esta operación, el pasado 26 de marzo se realizó un registro en una vivienda de Madrid, donde se intervinieron numerosas sustancias relacionadas con la actividad investigada. Como resultado, dos personas fueron detenidas en el domicilio y una tercera en la localidad de Rivas-Vaciamadrid. Las diligencias fueron remitidas al juzgado competente de Almazán, que dirige la investigación.