Pollán invita al PP a “descolgar el teléfono” porque Vox estará “ahí” para que el PSOE “no presida las Cortes”

El presidente de las Cortes de Castilla y León y candidato de Vox a la Presidencia de la Junta en las últimas elecciones autonómicas, Carlos Pollán, invitó hoy al PP a “descolgar el teléfono” para llamar a su formación con el objetivo de que el PSOE “no presida las Cortes”, dado que Vox estará “ahí” para impedir que los socialistas presidan la institución legislativa autonómica.

En declaraciones recogidas por Ical, Pollán recordó al PP que “no tiene la mayoría suficiente para tener la Presidencia de las Cortes ni el Gobierno de la Junta”, por lo que “de aquí al 14 de abril”, día del pleno de constitución de la Cámara autonómica para la nueva legislatura, planteó que si el PP “no consigue los apoyos necesarios” para presidir las Cortes “no tiene más que descolgar el teléfono” para llamar a Vox.

“Nosotros estaremos ahí, porque lo que sí tenemos claro es que lo que no vamos a dejar, no vamos a pretender y no queremos es que el Partido Socialista presida esta institución”, apuntó Pollán, que también se dirigió a la dirección nacional de la formación popular para pedir que “no se sigan poniendo trabas para llegar a acuerdos” de gobierno con Vox.

Posibles pactos

De hecho, Pollán recordó que “desde el 15 de marzo”, Vox mantiene “la mano tendida al Partido Popular, que es el que ganó las elecciones, para avanzar en lo que va a ser esta legislatura que viene”, y que comienza este próximo martes, 14 de abril, con la elección de la Presidencia de las Cortes.

Para dicha elección, Pollán reiteró que su formación tiene “claro” que no quiere que el PSOE presida el Parlamento autonómico, por lo que invitó al Partido Popular a “descolgar el teléfono” para hablar con Vox y conseguir los apoyos necesarios para la Presidencia de la Cámara, si bien desde la perspectiva de la formación de Abascal de “hablar de políticas antes que de sillones”.

“No hemos cambiado nuestro discurso”, aseguró a continuación Pollán, que manifestó también que “desde el mismo día de las elecciones”, ha mantenido “contactos fluidos” con el candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para “ir avanzando en que esta legislatura salga adelante y podamos cambiar políticas en Castilla y León”.

En cualquier caso, reiteró que para este primer paso, con la sesión constitutiva de las Cortes para la nueva legislatura ese 14 de abril, no quieren "permitir que el Partido Socialista presida esta institución ni ninguna otra”, no sin antes recordar que “es el Partido Popular el que tiene la capacidad de decisión para ello”. Por ello, reiteró su invitación al PP para que “descuelgue el teléfono y hablaremos”.