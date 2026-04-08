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Localizado sin vida el hombre desaparecido el lunes en la zona limítrofe entre Asturias y León

Un agente de la Guardería de Medio Natural que formaba parte del dispositivo de búsqueda encontró el cuerpo en las inmediaciones del bosque de Brañagallones en la localidad asturiana de Caso

Operativo de búsqueda de Protección Civil de Castilla y León y Emergencias del Principado para la búsqueda del desaparecido en el Puerto de San Isidro

Operativo de búsqueda de Protección Civil de Castilla y León y Emergencias del Principado para la búsqueda del desaparecido en el Puerto de San Isidro / JCyL

Ical

León

El hombre de 52 años, vecino de Oviedo, desaparecido desde el lunes en la zona limítrofe entre el Principado de Asturias y la provincia de León fue localizado sin vida a última hora de la mañana de hoy en las inmediaciones del bosque de Brañagallones, en la localidad asturiana de Caso.

Un agente de la Guardería de Medio Natural que formaba parte del dispositivo de búsqueda encontró el cuerpo sin vida del hombre a las 12.57 horas, tras lo que se movilizó al lugar el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, del que forma parte un médico rescatador, con uno de los helicópteros multifunción del organismo autónomo, que confirmó el fallecimiento.

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El Puesto de Mando Avanzado confirmó a las 14.01 horas la localización del cuerpo sin vida del hombre que había sido visto por última vez en la mañana del lunes, cuando salió de su casa para cazar en la zona de Aller, en el Principado de Asturias. La Guardia Civil se ha hecho cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver.

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