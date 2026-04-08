Asume 16 años de prisión por el asesinato de su madre en Venta de Baños (Palencia)
Un acuerdo de conformidad evita el juicio con jurado por el crimen ocurrido en septiembre de 2024, en el que la acusada asestó más de 30 puñaladas a su madre tras una discusión familiar
Ical
La Audiencia Provincial de Palencia no celebrará finalmente el juicio con jurado popular previsto por el crimen ocurrido el 3 de septiembre de 2024 en la localidad de Venta de Baños. La acusada, Carla H.L., de 29 años, aceptó una pena de 16 años de prisión tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, la defensa y la acusación particular.
Según informa Diario Palentino y recoge Ical, la encausada reconoció su responsabilidad como autora de un delito de asesinato con el agravante de parentesco y la atenuante de confesión. Este pacto evita la celebración de la vista oral, que iba a comenzar el próximo lunes bajo la fórmula del Tribunal del Jurado.
El acuerdo incluye además una orden de alejamiento durante diez años respecto a su hermano y sus dos sobrinos. En concepto de responsabilidad civil, la acusada deberá indemnizar a su hermano con 40.000 euros y con 20.000 euros a cada uno de sus dos sobrinos.
Los hechos se remontan a la tarde del 3 de septiembre de 2024, cuando la acusada acabó con la vida de su madre, Estrella L., de 50 años, en el domicilio familiar situado en la avenida Primero de Junio de Venta de Baños. Según la investigación, el crimen se produjo en el transcurso de una discusión iniciada en torno a las siete de la tarde, durante la cual la acusada asestó más de 30 cuchilladas a la víctima, que resultaron mortales.
Inicialmente, el Ministerio Fiscal calificó los hechos como asesinato con alevosía y solicitó 28 años de prisión, mientras que la acusación particular elevó la petición a 31 años al apreciar también ensañamiento. Por su parte, la defensa interesó una pena de 15 años al concurrir la atenuante de confesión.
El acuerdo final supone una rebaja sustancial de las peticiones iniciales y evita un juicio que estaba previsto que se prolongara durante cuatro jornadas, para el que ya habían sido seleccionados 35 ciudadanos como posibles jurados, además de trece peritos y diez testigos, según detalla el periódico.
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