Vox se abre a facilitar al PP la Presidencia de las Cortes de Castilla y León para que no recaiga en el PSOE

Vox ha deslizado este martes su intención de votar a favor del candidato que el PP proponga para presidir las Cortes de Castilla y León, que se constituirán la semana próxima, alegando que así evitarán que este cargo recaiga en el PSOE.

Así se ha expresado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, después de que el portavoz nacional de la formación, José Antonio Fúster, anunciara que no reclamarían ese cargo porque no están interesados "en los sillones", tal y como han hecho en Extremadura y Aragón.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria ha avanzado que Vox "no va a dejar las cámaras en manos del PSOE", aunque ha evitado concretar si votarán al candidato 'popular'. Sí ha recordado que Vox no confía "plenamente" en el PP porque "dice una cosa y luego hace otra", pero ha insistido en que Vox "va a evitar que la (Presidencia de la) Mesa caiga en manos del PSOE".

No concreta los escollos

Millán ha rehusado especificar los escollos que están dilatando las negociaciones para formar gobiernos de coalición en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y se ha limitado a insistir en que Vox prioriza las medidas políticas, con garantías de cumplimiento y plazos, antes que los sillones, que no negocian a través de los medios y que el PP conoce las exigencias de los de Santiago Abascal.

"Nuestra prioridad son las medidas, luego ya veremos qué cuota de responsabilidad tiene cada uno de los gobiernos", ha hecho hincapié, antes de asegurar que Vox quiere cerrar pactos en las tres autonomías "lo antes posible". "No nos perdamos en titulares malintencionados ni en relatos mediáticos con la intención de ralentizar lo máximo posible estos acuerdos que deseamos que salgan adelante lo antes posible", ha pedido.

Las negociaciones para conformar ejecutivos de coalición de PP y Vox tras las elecciones de Extremadura, Aragón y Castilla y León, que aumentaron la fuerza de los de Abascal, carecen de avances entre reproches mutuos de bloqueo. Vox ya gobernó con el PP en esas tres autonomías, además de en la Comunidad Valenciana, pero rompió los pactos en julio de 2024, debido a las discrepancias sobre la acogida de menores migrantes no acompañados con los 'populares'.