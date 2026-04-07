Este verano podrás visitar un spa natural que te hará sentir en el Caribe sin salir de Castilla y León

Si estás buscando un lugar al que viajar que ofrezca lo mejor de la montaña sin perder los beneficios de un verano en zona de baño, puedes encontrarlo sin salir de Castilla y León. En Ávila podrás encontrar un destino vacacional en el que puedes disfrutar de aguas cristalinas, un clima costero, monumentos con siglos de historia y rutas de senderismo casi mágicas.

Aguas termales para bajar la tensión

Se trata de la localidad de Candelera, en la que viven apenas unos 5.000 habitantes, y que está situada a los pies del Almanzor. En este pueblo abulense, tanto el paisaje como las temperaturas están marcados por el microclima mediterráneo de costa del Valle del Tiétar, que hace de cobijo a este paraíso natural permitiendo que las temperaturas se mantengan suaves durante todo el año. Durante los veranos, que no resultan tan intensos como en el resto de la provincia, las piscinas naturales que se extienden por todo el valle son una excelente opción para disfrutar de baños en familia rodeados por unas vistas irrepetibles y un ambiente que te devolverá a la calma.

Rutas con encanto

En cuanto al ocio, esta localidad situada en la Sierra de Gredos resultará una excelente opción para aquellos que disfruten de una buena ruta de senderismo. El itinerario hasta el santuario de Nuestra Señora de Chilla, en el que podrás recorrer casi nueve kilómetros en unas dos horas y media, te permitirá ver zonas históricas, un puente de piedra de origen romano y rodeado de un excelente paisaje en el valle abulense.

La gastronomía de Ávila

También por el estómago te pueden conquistar Candeleda y alrededores. Podrás disfrutar de deliciosas carnes de lechazo y cabrito asado, pero también de opciones vegetarianas, como setas a la plancha, quesos de cabra y granada, una fruta que en la zona resulta especialmente rica.

Si viajas en invierno, el menú perfecto pueden ser unas patatas revolconas y una tortilla de espárragos trigueros de la zona.

Si aún no has decidido cuál va a ser el destino de tus vacaciones este año, el Valle del Tiétar puede ofrecerte todo lo que buscas, y sin tener que salir de Castilla y León.