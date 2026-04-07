Mañueco defiende el transporte público como herramienta “fundamental” para la protección de las personas

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que el transporte público es una herramienta “fundamental” para la protección de las personas, así como para mejorar las oportunidades del territorio. Así lo expuso en el acto conmemorativo del modelo del transporte de viajeros 'Buscyl', en el que hizo la entrega de la tarjeta número 700.000 a Ignacio Llorente, vecino de la localidad segoviana Valverde del Majano.

“Se trata de un modelo de transporte de viajeros por el que se apostó hace un año, todavía más sostenible, económico y vertebrador del territorio”, indicó Mañueco, mientras recordaba que, hace un año, “era impensable que las 2.600 rutas de titularidad regional del transporte interurbano y del metropolitano pudieran ofrecer a todos los empadronados el transporte público colectivo gratuito”.

Asimismo, expresó el orgullo por poder entregar hoy en Valverde del Majano la tarjeta 700.000. “Son 700.000 usuarios los que ya se benefician del autobús gratuito”, 700.000 personas que, a su juicio, “simbolizan el respaldo al modelo de transporte colectivo por el que hemos apostado desde la Junta”.

Más de nueve millones

En este sentido celebró que se han superado los nueve millones de viajes gratuitos en la comunidad, al mismo tiempo que indicaba “eso es calidad de vida”. En la provincia de Segovia, son 43.000 las tarjetas ‘Buscyl’ entregadas y, en Valverde del Majano, 371. Se han realizado un total de 600.000 viajes en la provincia y, en esta línea, apuntó que suponen el acceso de 38.000 personas.

Con esta implantación, remarcó Mañueco, buscan "varios efectos positivos”. Por un lado, mejorar la movilidad y, por otro, facilitar el acceso a los servicios públicos “el transporte público colectivo es esencial”. Por su parte, hizo referencia a lo que, desde la Junta, se ha conseguido, “generar un ahorro a las familias en sus desplazamientos, algo especialmente relevante en estos momentos de más inflación”.

Además, el presidente en funciones insistió en su deseo por apostar por la sostenibilidad ambiental al reducir el número de coches en carreteras y calles, por una mejora de la cohesión territorial en la provincia de Segovia y en la comunidad, e incentivar el empadronamiento “para contribuir a asentar la población”.

Recordó, entonces, que en las últimas reuniones del Consejo de Gobierno se adoptó un acuerdo para reforzar con cinco millones de euros para el transporte público colectivo con dos objetivos, como son el refuerzo de las líneas en momentos puntuales y frecuencias en las que, con motivo del aumento de los precios del carburante, se ha visto incrementada la demanda. También, frente al aumento del coste del combustible, sufragar la subida del este precio.

“Tenemos que seguir en la línea de avanzar en el progreso de las personas y la igualdad de oportunidades”, indicó Mañueco, mientras afirmaba que el transporte público colectivo es un “auténtico” servicio público “de primer nivel”. “Somos un punto de referencia para la gestión eficaz de los servicios públicos en toda España”, concluyó.