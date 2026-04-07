Fallece tras chocar con su vehículo de manera frontal contra un camión en la N-122
El personal sanitario desplazado a Sardón de Duero certificó la muerte del conductor del turismo que quedó atrapado tras el choque frontal contra un camión en la carretera N-122.
Ical
El conductor de un turismo falleció este mediodía tras el choque frontal del vehículo en el que circulaba con un camión en el kilómetro 333 de la carretera N-122, en sentido Soria, a la altura de la localidad vallisoletana de Sardón de Duero.
El Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió varias llamadas de aviso del incidente a las 14.11 horas, en las que se detallaba que una persona se encontraba atrapada en el interior del turismo accidentado.
El 1-1-2 dio traslado de la información a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación provincial y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó un equipo médico del centro de salud de Tudela y una ambulancia soporte vital básico.
Finalmente, el personal sanitario desplazado al lugar confirmó el fallecimiento del conductor del turismo.
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