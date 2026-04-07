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Fallece tras chocar con su vehículo de manera frontal contra un camión en la N-122

El personal sanitario desplazado a Sardón de Duero certificó la muerte del conductor del turismo que quedó atrapado tras el choque frontal contra un camión en la carretera N-122.

Ambulancia de emergencias sanitarias

Ambulancia de emergencias sanitarias / JcyL / Loz

Ical

Valladolid

El conductor de un turismo falleció este mediodía tras el choque frontal del vehículo en el que circulaba con un camión en el kilómetro 333 de la carretera N-122, en sentido Soria, a la altura de la localidad vallisoletana de Sardón de Duero.

El Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió varias llamadas de aviso del incidente a las 14.11 horas, en las que se detallaba que una persona se encontraba atrapada en el interior del turismo accidentado.

El 1-1-2 dio traslado de la información a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación provincial y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó un equipo médico del centro de salud de Tudela y una ambulancia soporte vital básico.

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Finalmente, el personal sanitario desplazado al lugar confirmó el fallecimiento del conductor del turismo.

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