Fallece tras chocar con su vehículo de manera frontal contra un camión en la N-122

El conductor de un turismo falleció este mediodía tras el choque frontal del vehículo en el que circulaba con un camión en el kilómetro 333 de la carretera N-122, en sentido Soria, a la altura de la localidad vallisoletana de Sardón de Duero.

El Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió varias llamadas de aviso del incidente a las 14.11 horas, en las que se detallaba que una persona se encontraba atrapada en el interior del turismo accidentado.

El 1-1-2 dio traslado de la información a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación provincial y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó un equipo médico del centro de salud de Tudela y una ambulancia soporte vital básico.

Finalmente, el personal sanitario desplazado al lugar confirmó el fallecimiento del conductor del turismo.