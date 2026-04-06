Vox descarta negociar la Presidencia de las Cortes de Castilla y León

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, descartó hoy que su formación vaya a negociar la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, que se elegirá en el primer pleno de la XII Legislatura, programado para el próximo 14 de abril. "Vamos a demostrar que no queremos cargos", remarcó el dirigente de Vox que explicó que las negociaciones de su partido con el PP en Castilla y León "no comenzarán con los sillones".

"Primero negociaremos las medidas y los cambios de políticas que queremos. Luego pensaremos y hablaremos sobre cómo podemos concretar esas medidas a través de los presupuestos y cómo fiscalizar el cumplimiento del pacto alcanzado", explicó, antes de concluir que únicamente después de tener cerradas esas cuestiones, Vox se planteará si "necesitamos consejerías o cargos" para implantar las medidas, informa Ical.

"Primero políticas y luego sillones", insistió, citando además Extremadura y Aragón como ejemplos de la 'hoja de ruta' que van a llevar en Castilla y León. Tras las elecciones regionales de ambas comunidades, Vox ya no preside los Parlamentos de esos territorios, a pesar de haber ostentado ese cargo en las legislaturas anteriores, al igual que sucedió en Castilla y León donde Carlos Pollán, candidato luego a la Presidencia de la Junta por el partido de Abascal, ejerció como máximo dirigente de las Cortes.

"No hay negociación posible"

"En la Mesa de las Cortes no hay negociación posible", continuó Fúster. Un extremo que fue confirmado después por fuentes del partido, que señalaron que presentarán su propia lista para este órgano, donde aparecerá también el nombre del presidente de las Cortes por el que ellos apuestan. Esperan, además, que el PP presente también la suya propia. Y a partir de ahí, serán los procuradores los que elijan. "Estamos aquí para cambiar las políticas", resaltó, haciendo hincapié en que demostrarán que no quieren cargos ni sillones "frente a todos aquellos que dicen lo contrario". "Así exponemos sus mentiras", aseveró.

En cuanto a las negociaciones para la formación de un Gobierno regional en Castilla y León, Fúster apuntó que "aún hay tiempo". El partido de Abascal va a retomar esta misma semana las negociaciones con el PP pero con la mirada puesta en Extremadura y Aragón donde la cuenta atrás para elegir a un Ejecutivo regional ya ha comenzado.

Conversaciones

Cuestionado sobre las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que reveló el pasado sábado en una entrevista a Servimedia que conversó con Santiago Abascal tras las elecciones de Castilla y León para encarrilar la negociación de los distintos gobiernos autonómicos pendientes, Fúster confirmó el diálogo entre los líderes, aunque aclaró que no se llevó a cabo "en los términos que ha dicho Feijóo".

En este sentido, volvió a cargar contra Génova por "poner zancadillas" a todas las negociaciones: "Parece que están más preocupados en que Vox desaparezca". "La confianza para negociar es importante y ellos no lo generan", denunció, aunque aclaró que pese a esta tensión con la sede nacional de los populares, la relación con los barones autonómicos es "distinta" porque en los territorios "sí se puede hablar de los problemas reales que afectan a los ciudadanos".