Puedes visitar uno de los pueblos más bonitos de España sin salir de Castilla y León: te sentirás en el decorado de una película

La cultura arquitectónica de La Alberca es tan característica que le ha servido para ganarse un hueco entre los pueblos más bonitos de España. En diferentes ocasiones, los albercanos han hecho gala de la belleza de su pueblo presentándolo incluso a concursos de alcance nacional, que han servido para que en los últimos años se haya visto cómo crecía el interés turístico por esta localidad y sus limítrofes.

Mucho más que paredes bonitas

Que no te engañe la belleza de sus fahcadas: La Alberca tiene mucho más que ofrecer. Si bien las casas revestidas de paredes blancas con listones de madera o los balcones con reminiscencias a los antiguos pueblos del norte pueden distraer la atención del resto de atractivos del pueblo, lo cierto es que la riqueza turística de La Alberca se hace notar con tan solo un paseo por la villa castellanoleonesa.

La Alberca (Salamanca). / Archivo

La naturaleza a sus alrededores

Las inmediaciones del pueblo, tan cercano al Parque Natural de Las Batuecas y Sierra de Francia, ofrecen opciones variadas para los amantes del senderismo, en las que se pueden apreciar incluso pinturas rupestres y un antiguo monasterio.

Riqueza gastronómica de La Alberca

La ruta gastronómica del pueblo gira alrededor de su Plaza Mayor. En los soportales encontrarás bares y restaurantes en los que disfrutar de la comida típica salmantina: carnes, tapas, vinos y, para poner fin a la velada, unos deliciosos turrones albercanos. Si eres afortunado y eliges bien la época del año en la que hacer tu viaje, verás a las turroneras vendiendo sus productos en los mismos soportales de la Plaza.

Una iglesia con historia

Como sucedería en cualquier pueblo castellanoleonés, en La Alberca puedes encontrar una iglesia con siglos de historia y tradiciones que no escucharás en ningún otro lugar. Si viajas a esta localidad charra, no puedes dejar de buscar la Hornacina de las Ánimas, en la que encontrarás un altar en el que los albercanos solían rezar por las ánimas benditas.

En realidad, un viaje por este pequeño pueblecito charro es mucho más de lo que parece en las postales y las imágenes de las guías.