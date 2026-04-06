Nuevo episodio de calima en Castilla y León

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio recomendó tomar medidas de precaución ante la predicción de altas concentraciones de partículas de polvo en el aire procedentes del norte de África que comenzará a afectar la tarde de hoy, lunes 6 de abril, a la zona occidental de la Comunidad y extenderá su efecto mañana a todo el territorio de Castilla y León. Por ello, la Junta aconseja evitar actividades que impliquen esfuerzo físico para grupos de riesgo y personas sensibles y eludir la quema al aire libre de restos vegetales, entre otras recomendaciones, según trasladó en un comunicado recogido por Ical.

Los modelos de predicción anuncian esta intrusión de partículas de polvo que provocarán un aumento de los niveles medidos de estas sustancias en el aire. Se trata de un proceso absolutamente natural sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas.

Esta alerta es predictiva, dado que la información está disponible a través de los modelos de la calidad del aire para partículas PM10 (partículas de tamaño inferior a 10 micras). La predicción indica que, previsiblemente, puedan alcanzar valores por encima de 50 μg/m3 como media móvil de 24 horas, lo que determina una calidad del aire muy desfavorable.

Recomendaciones

Aunque la normativa de Calidad del Aire en España y en Europa no establece un umbral de información a la población para este contaminante, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para intentar minimizar la afección de estas partículas, lanza una serie de recomendaciones. En primer lugar, si los niveles no son muy elevados (hasta regular), sí puede presentar un riesgo moderado para los grupos de riesgo y personas sensibles, aunque no al resto. Sin embargo, aconseja vigilar la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones.

En caso de que sean más elevados, las personas de los grupos de riesgo y sensibles por tener, por ejemplo, enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves, deberán considerar reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación. Las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

Dado que la magnitud de la intrusión será variable dependiendo de las horas del día y en los próximos días, se recomienda que cualquier persona que vaya a realizar actividades al aire libre se informe sobre la calidad del aire en su zona accediendo a las páginas web que se indican más adelante.

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Además, se recomienda evitar el desarrollo de acciones tales como la quema al aire libre de restos vegetales y, en general, cualquier actividad que pueda provocar la emisión de partículas con objeto de minimizar los efectos de este episodio.