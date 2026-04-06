Médicos del Mundo advierte de que el acceso a la salud "sigue sin estar plenamente garantizado" en Castilla y León

La organización no gubernamental Médicos del Mundo advirtió hoy, en la jornada previa al Día Mundial de la Salud, que el acceso a esta cuestión en Castilla y León “sigue sin estar plenamente garantizado”, porque “sin una correcta aplicación del reglamento y la puesta en marcha de políticas eficaces que eliminen las barreras aún existentes, la sanidad seguirá siendo solo ‘casi’ universal”.

De hecho, y tal y como señala la organización en un comunicado remitido a Ical, el de mañana es para Médicos del Mundo el Día Mundial de la ‘casi’ Salud. Una circunstancia que, a juicio de la ONG, se demuestra con el informe sobre barreras al Sistema Nacional de Salud en Castilla y León, publicado hoy por Médicos del Mundo, y que documenta “más de 1.500 situaciones que dificultaron o impidieron el acceso a la atención sanitaria”, lo que afectó a “más de 600 personas”.

“Estos obstáculos están relacionados, en muchos casos, con procedimientos administrativos complejos, falta de información, barreras idiomáticas y aplicaciones restrictivas de la normativa vigente”, según reveló Médicos del Mundo, que apuntó que, en Castilla y León, la falta de empadronamiento “continúa siendo la principal barrera de acceso al sistema sanitario”. Una situación que afectó en 2025 a más de 300 personas.

Sesgo de género

El informe también evidencia un claro sesgo de género, dado que más del 80 por ciento de las personas afectadas por esta situación en Castilla y León son mujeres, muchas de ellas embarazadas o con menores a cargo. De hecho, se han documentado al menos 24 casos en los que se denegó la atención sanitaria a mujeres embarazadas, lo que supone “una grave transgresión de los derechos reconocidos”, según la ONG.

En el ámbito rural, las dificultades se agravan por la falta de transporte, recursos e infraestructuras, generando barreras físicas que, unidas a la falta de información, “dificultan aún más su acceso efectivo”. Asimismo, se han detectado situaciones de racismo, xenofobia y otras formas de discriminación en el ámbito sanitario, que “generan desconfianza y alejan a las personas del sistema de salud”.

“En Castilla y León hemos documentado que 230 personas tenían barrera de acceso al Sistema Nacional de Salud debido a dificultades con el transporte”, sostiene Médicos del Mundo, que también alerta de que estas barreras “afectan en mayor medida a mujeres en situación de prostitución”.

Para evitar estas situaciones, Médicos del Mundo llama a la Administración autonómica a trasponer y aplicar el nuevo reglamento para eliminar barreras en el Sistema Nacional de Salud a través de un marco normativo que garantice el acceso a una sanidad “verdaderamente universal sin excepciones”.