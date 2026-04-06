Hospitalizado tras un accidente entre un camión y un patinete eléctrico en Salamanca capital

Un varón de unos 20 años tuvo que ser hospitalizado pasada la medianoche tras un accidente en Salamanca capital donde se vieron involucrados un camión y un patinete. El incidente se produjo a las 00.05 horas en el Camino de las Aguas de la ciudad tormesina.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Salamanca, a fin de controlar la circulación en la zona, y del Cuerpo Nacional de Policía, para investigar lo ocurrido.

Por su parte, Emergencias Sanitarias de Sacyl movilizó recursos para atender al herido, un joven veinteañero con dolor en una pierna, quien, finalmente, tuvo que ser trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Salamanca.