Detenido en Salamanca tras amenazar de muerte a los clientes de una terraza blandiendo un cuchillo de grandes dimensiones

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un varón sobre las 23.00 horas del pasado sábado por proferir amenazas de muerte e intimidar blandiendo un cuchillo de grandes dimensiones a varias personas que se encontraban en la terraza de un establecimiento hostelero del paseo de la Estación de Salamanca.

Al llegar al por varios avisos, los agentes observaron un tumulto de gente y gran revuelo, además de un hombre retenido. Tras disolver a las personas, verificaron que el asunto se inició cuando el presunto autor de los hechos se dirigió a otra mesa y cogió la bandeja de otro cliente para llevársela dentro.

Esta persona le recriminó su actitud y, al salir, el ahora detenido, muy alterado, se dirigió a la víctima, cuchillo en mano, al grito de “te mato”. Varios de los clientes trataron de auxiliar y defender a la persona que estaba siendo amenazada, incluida una empleada, y todos ellos fueron amenazados hasta que consiguieron, entre todos, arrebatarle el arma.

Ante estos testimonios, los agentes procedieron a la detención del varón por un presunto delito de amenazas graves con arma blanca y procedieron a la intervención del cuchillo. El detenido fue trasladado a dependencias policiales y, posteriormente, pasó a disposición judicial.