El desempleo baja en Castilla y León un 1,6% en marzo, con 1.673 parados menos

El desempleo en Castilla y León descendió en marzo un 1,6 por ciento al registrar una bajada de 1.673 personas con respecto al mes precedente, hasta totalizar 103.045 parados, lo que sitúa a la Comunidad como la cuarto que más bajó en datos absolutos, por detrás de Andalucía (8.836), Cataluña (3.777) y Valencia (2.467). El paro cayó, con respecto a febrero, en todas las comunidades del país a excepción de Canarias (donde creció un 0,5 por ciento), País Vasco (0,17 por ciento) y Madrid (0,12 por ciento. En el conjunto de España, la bajada mensual fue de 22.934 personas, un 0,94 por ciento menos, hasta llegar a los 2.419.712 parados, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y recogidos por Ical. A nivel nacional, es la cifra más baja en un mes de marzo desde hace 18 años.

En términos interanuales, no obstante, el paro disminuyó tanto en Castilla y León como en España. En concreto, la bajada en la Comunidad fue del 5,1 por ciento, al registrar 5.624 desempleados menos que en el mismo mes del año pasado, y en el conjunto del país, la caída se situó en el 6,2 por ciento, con 160.426 parados menos con respecto a febrero de 2025.

Más de cien mil desempleados

Actualmente, existen un total de 103.045 personas sin trabajo en Castilla y León, de las que 41.789 son hombres y 61.256, mujeres. Además, 8.484 personas del total de desempleados en la Comunidad cuentan con menos de 25 años. Por sectores de actividades, el mayor número de parados en Castilla y León se encuentran en el sector servicios, con 75.348, seguidos de los 9.860 sin empleo anterior, los 8.208 de la industria, las 5.711 personas desempleadas en la construcción y las 3.918 del sector primario. Los sectores donde bajó el paro en marzo fueron en los servicios, con 1.205 desempleados menos, y construcción, con 268. También descendió en 136 personas en industria y en 47 en agricultura.