UGT denuncia que una plaga de chinches obliga a cerrar una planta de un hospital de León

El sindicato UGT ha denunciado ese domingo una plaga de chinches en el Hospital Monte de San Isidro, que forma parte del complejo asistencial universitario de León de la sanidad pública autonómica, centrado en cuidados paliativos y procesos de media estancia, con una situación que habría provocado picaduras tanto en pacientes como en trabajadores y que ha provocado el cierre de la segunda planta del centro asistencial.

La central sindical ha informado, a través de un comunicado, de que la planta tuvo que ser cerrada desde la tarde del miércoles para proceder a las labores de desinfección y control de la plaga.

Desde el sindicato se ha considerado que se trata de una situación "extremadamente grave y difícil de justificar" en un centro sanitario, donde las condiciones higiénico-sanitarias deben estar garantizadas en todo momento.

Según UGT, lo ocurrido pone en evidencia la "falta de control y prevención" por parte de la dirección del hospital, que como ha recordado, está obligada a garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y salubridad para pacientes y trabajadores.

Control de plagas

Asimismo, el sindicato ha recalcado que es evidente que los protocolos de control de plagas no han funcionado correctamente o no se han aplicado con el rigor necesario.

Por ello, desde UGT se ha exigido a la gerencia del hospital que deje a un lado el hermetismo al que acostumbra y ofrezca explicaciones pertinentes, además de la revisión de los protocolos de control de plagas y adoptar medidas que garanticen que ni pacientes ni profesionales vuelvan a verse expuestos a otra situación similar.

Desde el sindicato se ha advertido de que la seguridad de pacientes y profesionales debe ser "una prioridad absoluta y que hechos como este no pueden volver a repetirse".