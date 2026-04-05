Las carreteras de Castilla y León suman más de 40 kilómetros de retenciones en la operación retorno de la Semana Santa

Las carreteras de Castilla y León suman a esta hora más de 40 kilómetros de retenciones en plena operación retorno de las vacaciones de Semana Santa. Los principales problemas circulatorios se registran en la Autovía del Noroeste (A-6) en las provincias de Zamora y, especialmente, Valladolid, en dirección a Madrid, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, la A-6 presenta un tramo de 16 kilómetros con circulación lenta entre Tordesillas y Medina del Campo (Valladolid), así como otro de nueve kilómetros entre esta última población y Gomeznarro. Más al norte, los conductores se encontrarán también con tráfico denso en unos ocho kilómetros entre Villanueva de los Caballeros y Villardefrades.

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Asimismo, la A-6 presenta también retenciones de unos cuatro kilómetros a la altura de Villalpando (Zamora). La misma situación se produce en la Autovía del Norte (A-1) en los seis kilómetros que separan Cerezo de Arriba y Villarejo (Segovia). Además, se ha registrado un pequeño atasco en la Autovía de la Ruta de la Plata (A-66) en Salamanca capital.