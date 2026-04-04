El primer premio de la Lotería Nacional reparte más de 1,5 millones en Castilla y León

El sorteo de Lotería Nacional de este sábado, 4 de abril, repartió suerte en Burgos capital y provincia, tras vender varios décimos del 11.711, premiado con 60.000 euros al décimo. Según las primeras estimaciones y de acuerdo a la información aportada por las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado, se repartieron más de 1,5 millones de euros, tras vender dos series y seis décimos de este número, tanto en Burgos capital como en Salas de los Infantes.

Así, los establecimientos encargados de vender el número premiado fueron la Administración de Loterías número 1, ubicada en la calle Santander, número 9; la lotería ‘El Pulpo de la Suerte’, ubicada en la calle Trinas, 14; y la Administración de Loterías número 13 ‘El Duende’, en la calle San Juan, 37. También repartió suerte en Salas de los Infantes (Burgos) la administración ubicada en la avenida Infantes de Lara, 34.

En declaraciones a la Agencia Ical, la responsable de la Administración de Loterías número 1 de Burgos, Patricia Cáceres, explica que en su establecimiento vendieron una serie con este número, y que además están abonados a él, porque todas las semanas acuden muchos vecinos de la zona a comprarlo, y lo reciben desde hace años. De hecho, a los pocos minutos de enterarse de la noticia, ya estaba llamando a algunos de los agraciados para compartir la noticia. “Nos alegramos un montón y estamos muy contentos de poder dar este premio”, afirma Cáceres.

No es la única que celebró por todo lo alto la noticia. Berta Santamaría, de la administración ‘El pulpo de la suerte’ no se había enterado de la noticia, y lo descubrió a través de los medios de comunicación. No podía creérselo, y reconoció que se le habían puesto “los pelos de punta” al escuchar que habían dado otro premio.

Ya despidieron el año por todo lo alto, porque en el Sorteo de Lotería de Navidad de 2025, tanto ella como sus hermanas Beatriz e Inés repartieron un cuarto premio, y el año anterior, en 2024, también vendieron décimos del tercer y cuarto premio. “Estamos muy ilusionadas”, afirmó Berta, a la vez que compartía la noticia con sus familiares.