La Guardia Civil investiga el incendio de la vivienda de Tudela de Duero (Valladolid) que se saldó con un fallecido

La Guardia Civil mantiene “abiertas todas las líneas de investigación” y no descarta, por el momento, “ninguna hipótesis“, en su trabajo por esclarecer el incendio que la noche de ayer viernes segó la vida de un hombre de unos 60 años que residía en un inmueble en el número 17 de la calle 29 de diciembre de la localidad vallisoletana de Tudela de Duero.

El siniestro registrado en la vivienda, unifamiliar, obligó a desplegar un amplio operativo pasadas las 21.38 horas, en el que intervinieron la Guardia Civil de Valladolid, la Policía Local de Tudela de Duero, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Tudela de Duero, desplazados por Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Dos semanas atrás, un vehículo estacionado frente a esa misma vivienda que ahora ha sido arrasada por las llamas también resultó carbonizado.