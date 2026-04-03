La mejor ruta gastronómica de Castilla y León se esconde en este barrio leonés

Las tapas de sus terrazas no son la única atracción turística del Barrio Húmedo de León, pero agradecerás dejarte caer por sus calles en tu próxima visita a la ciudad. Allí podrás hacer un viaje a España más castiza, esa que últimamente se ha puesto de moda, y los rótulos en las calles, que aún conservan reminiscencias de los gremios que un día las habitaron, te transportarán hasta la época medieval. De hecho, probablemente sea el ambiente de estas calles el que hace que los sabores de la cecina y los embutidos de León se fundan de una forma diferente con el paladar.

Sea como sea, en el Barrio Húmedo se esconden algunas de las mejores cocinas de Castilla y León. Aunque en los últimos años se haya dicho que el Romántico comienza a hacerle la competencia, lo cierto es que para que León te conquiste de verdad es imprescindible un paseo por las calles del Barrio Húmedo.

Una forma ideal de comenzar el recorrido son unos buenos entremeses. El queso, el salchichón y la cecina de León ponen el listón alto, pero el resto de tapas no te decepcionarán. Además, es prácticamente un sacrilegio viajar a la provincia y no tomarse unas buenas raciones de un embutido que solo encontrarás allí.

Tabla de embutidos / Freepik

Tapas de cuchara

Para continuar la ruta, en épocas frías la mejor idea es pedir unas buenas sopas de ajo. Aunque en el resto de España pueda parecer extraño tomar sopas en una tapa, en muchos establecimientos leoneses podrás encontrarlas fácilmente. Además, salen realmente baratas si las acompañas de una bebida.

Aquellos que no sean especialmente fanáticos de la sopa de ajo, tendrán una alternativa en el cocido maragato. Aunque este plato es típico de la comarca de la Maragatería, también puedes encontrarlo en las cocinas de la capital leonesa, y concretamente en las del Barrio Húmedo. Lo más interesante de este guiso es que se come al revés que el resto de cocidos de España: tradicionalmente, se empieza por la carne para terminar con la sopa.

Turismo de picoteo

Claro que, no todo van a ser platos de cuchara. Entre las tapas que puedes comer en las tascas que encontrarás en estas calles destacan la de morcilla, típica de los bares más míticos del barrio, las croquetas, las patatas fritas con pimentón o las sardinas en aceite.

Así que, ya sabes: si visitas el Barrio Húmedo hazlo con ganas de comer y mucho tiempo para disfrutar de cada bocado. León es una ciudad que te cautivará, y qué mejor manera de hacerlo que empezando por el estómago.