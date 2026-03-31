El pueblo de Castilla y León que se volvió viral en redes

A unos 40 kilómetros de Palencia, en plena Tierra de Campos, Marcilla de Campos ha pasado en poco tiempo de ser un destino discreto a convertirse en un lugar que despierta la curiosidad de miles de personas. El responsable de este inesperado salto a la fama es Roque, un burro de raza zamorano-leonesa cuyo vídeo viral en TikTok, con más de tres millones de reproducciones, ha puesto el foco sobre esta pequeña localidad.

Sin embargo, lo que muchos descubren al llegar es que Marcilla de Campos es mucho más que el escenario de un fenómeno viral. Roque ha sido la puerta de entrada a un pueblo que conserva intacta la esencia de la Castilla rural, con calles tranquilas, horizontes abiertos y una historia que se remonta a miles de años atrás.

El burro vive en un corral comunitario levantado por los vecinos con materiales reciclados, un símbolo del carácter colaborativo del municipio. Su cercanía y calma han convertido la visita en una experiencia casi obligada para quienes pasan por la zona. Pero tras ese primer encuentro, el visitante encuentra otros motivos para quedarse.

Muy cerca discurren dos de los grandes atractivos del entorno: el Canal de Castilla, una de las obras de ingeniería hidráulica más importantes de España, y el Camino de Santiago, que atrae cada año a miles de peregrinos. Esta ubicación privilegiada convierte a Marcilla en una parada ideal para descansar y descubrir un rincón menos transitado.

La historia del pueblo también suma valor a la visita. Existen indicios de asentamientos desde la Edad del Bronce, y los romanos ya pasaron por este territorio siglos después. La primera mención escrita aparece en el siglo XIII, vinculada al Monasterio de las Huelgas de Burgos, bajo cuya influencia permaneció durante generaciones dentro de la Merindad de Monzón.

Un patrimonio discreto que sorprende al visitante

En el centro del caserío se alza la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un templo del siglo XVI que ha sido reformado con el paso del tiempo y que constituye uno de los principales puntos de interés del municipio. A ello se suma la memoria de antiguas construcciones como el hospital gestionado por cofradías o las ermitas de San Andrés y San Marcelo, que forman parte del pasado local.

Además, las fiestas siguen marcando el ritmo de la vida en Marcilla de Campos. San Isidro, el 15 de mayo, y Nuestra Señora de la Asunción, el 15 de agosto, reúnen a vecinos y visitantes en celebraciones que mantienen vivas las tradiciones.

El fenómeno de Roque ha servido como escaparate, pero no es lo único que define a este pueblo. Quienes llegan atraídos por el burro descubren un destino auténtico, donde el tiempo parece avanzar más despacio y donde cada rincón cuenta una historia. En un momento en el que el turismo busca experiencias genuinas, Marcilla de Campos ha encontrado, casi sin proponérselo, la manera de ofrecerlas.