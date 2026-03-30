Este pueblo es un referente histórico y patrimonial bañado por el Canal de Castilla

En el sur de la provincia de Palencia, en plena comarca del Cerrato y muy próxima al límite con Valladolid, la localidad de Dueñas se consolida como uno de los enclaves más destacados por su riqueza histórica, cultural y paisajística. Su estratégica ubicación, a los pies de los Montes Torozos y atravesada por los ríos Carrión y Pisuerga, ha marcado el devenir de una villa que a lo largo de los siglos ha sido testigo de importantes acontecimientos.

A tan solo 20 kilómetros de Palencia y 30 de Valladolid, y perfectamente comunicada por la autovía de Castilla A-62, Dueñas mantiene vivo su carácter histórico, reconocido oficialmente con su declaración como Conjunto Histórico-Artístico en 1967 y Bien de Interés Cultural en 2011. Estos reconocimientos avalan un legado que se percibe en cada rincón de su casco urbano.

La localidad cuenta con una intensa trayectoria histórica en la que destacan episodios como el paso de Almanzor, la estancia de los Reyes Católicos,donde nació su hija Isabel, la visita del emperador Carlos V o la presencia del Consejo de la Inquisición. Ya en épocas más recientes, la ciudad fue ocupada por las tropas de José Bonaparte, reflejo de su relevancia estratégica a lo largo del tiempo.

Patrimonio monumental y legado cultural

Todo este pasado ha dejado una profunda huella en el patrimonio de Dueñas. La villa conserva restos de su antiguo amurallamiento, incluida una de sus puertas medievales, así como edificios emblemáticos como la Casa de la Nava, la Casa de Napoleón, las Tercias o el Pósito, que configuran un conjunto arquitectónico de gran interés.

En el ámbito religioso, destacan monumentos como la iglesia de Santa María de la Asunción, una destacada construcción gótica del siglo XIII que alberga importantes obras de arte. También forman parte del patrimonio local el Hospital de Santiago, diversas ermitas como la del Cristo o la de los Remedios, y el monasterio cisterciense de San Isidro, conocido popularmente como la Trapa.

A este legado se suma el paso del Canal de Castilla por el término municipal, en su ramal sur, una de las grandes obras de ingeniería hidráulica de la Ilustración española. Su trazado deja en Dueñas elementos de interés como esclusas, puentes, acueductos o el singular leguario, integrando naturaleza e historia en un mismo paisaje.

Con todo ello, Dueñas se presenta como un destino de referencia para quienes buscan conocer de cerca la historia de Castilla y León, en un entorno donde tradición, patrimonio y naturaleza conviven de forma única.