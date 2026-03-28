Los mejores viajes costeros para este verano: siete destinos de playa a los que podrás volar desde Castilla y León

Tal y como comunicaba ICAL, desde mañana, 29 de marzo, se podrán reservar vuelos directos a siete destinos playeros de España desde Castilla y León.

La temporada de verano se estrena con vuelos a siete inmejorables lugares para organizar tus vacaciones. La frecuencia de los vuelos será de entre cuatro y cinco días por semana y la ofrecen cuatro compañías -Air Nostrum, Vueling, Binter y Volotea- a siete destinos. Además de Barcelona, la ruta habitual en estas bases, se incluyen también la Costa del Sol, a través de Málaga, así como cinco islas de las Baleares y Canarias.

El contraste cultural de Málaga

Si echas de menos el sol pero no quieres renunciar a la buena mesa de Castilla y León, Málaga es el destino ideal para pasar unas vacaciones de ensueño.

El contraste cultural entre la ciudad andaluza y las capitales castellanoleonesas te sorprenderá en museos como el Picasso o el Pompidou.

Más que fiesta en Ibiza

Si eres de los que piensan que Ibiza es solo discoteca y fiesta, unas vacaciones allí bastarán para romperte los esquemas. Verás calas de ensueño y aguas azuladas como la Cala Salada, que nada tienen que envidiar al Caribe.

Además, si amas visitar un casco antiguo con toda la magia del Mediterráneo, podrás perderte por la zona amurallada de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad. No en vano fue apodada como la isla bonita.

La calma absoluta de Menorca

Para desconectar y vivir unas vacaciones "slow", nada mejor que Menorca. Esta es la isla más tranquila del archipiélago balear. Además, será como visitar dos destinos en uno debido a lo diferentes que resultan sus playas sur y norte.

Menorca / Cedida

La metrópolis costera española: Barcelona

La capital catalana es el destino ideal para disfrutar de diseño, arquitectura de vanguardia y un buen baño en playas mediterráneas. Dejarás de lado el románico castellanoleonés y podrás visitar edificios modernistas que, sin embargo, resultan diferentes a los que podrías ver en el modernismo zamorano.

Algunas visitas imprescindibles son la Sagrada Familia, el MEAM para los amantes del arte moderno, o el Park Güell.

Paisajes de otro planeta en Tenerife

Subir al pico más alto de España es una experiencia casi mística que solo podras vivir en Tenerife, en una excursión por el Teide.

Es el destino ideal si buscas aventura y un paisaje único. Puedes pasar del frescor de los bosques de laurisilva en Anaga a las playas de arena negra del sur en el mismo día.

El Teide visto entre la calima. / MARIA PISACA

Un ecosistema propio: Gran Canaria

Si lo que buscas es visitar paisajes variados en un mismo viaje, Gran Canaria es el destino ideal para ti.

Podrás sentir que estás visitando un desierto si visitas las Dunas de Maspalomas o visitar pueblecitos con un encanto que solo encontrarás en Canarias: Terror o Agüimes te traerán vistas imposibles de ver en la península, ideales para llenar tu carrete de fotos.

Mallorca, la joya mediterránea por excelencia

Mallorca es la combinación ideal de sierra, playa y gastronomía sin igual. Si te gusta el senderismo, tendrás la oportunidad de visitar pueblos de piedra que te van a enamorar, como Valldemossa o Deia.

Además, Palma poseeuna catedral a orillas del mar en la que puedes vivir una experiencia casi mística que se convertirá en una de las vistas más especiales de toda tu vida.

Sea cual sea tu elección, un viaje por estos destinos costeros hará que termines valorando de una forma muy diferente la riqueza paisajística y el alma de Castilla y León. Quizás, también, puedas corroborar que en la variedad está el gusto.