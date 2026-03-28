El Consejo de Cuentas de Castilla y León aprobó 21 informes con 124 recomendaciones en 2025

Reunido en su sede de Palencia, el Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León que preside Mario Amilivia avaló la Memoria de Actividad del año 2025, ejercicio en el que la institución fiscalizadora autonómica aprobó un total de 21 informes.

En los siete años del mandato en curso de la institución son 146 los informes de fiscalización aprobados, que representan el 46% de los 319 que suma el Consejo de Cuentas desde su inicio, hace más de dos décadas.

Durante el ejercicio precedente, recogidas al efecto en los 21 informes de fiscalización, el Consejo realizó 124 recomendaciones a los entes fiscalizados, es decir, tanto a la Administración General de la Comunidad como a las diputaciones, ayuntamientos, entidades locales menores y otro tipo de entidades dependientes del sector público local. En los siete años del mandato en curso de la institución las recomendaciones señaladas en los trabajos del Consejo de Cuentas suman 912 de las 2.612 efectuadas en toda la serie histórica.

La memoria del Consejo de Cuentas de Castilla y León, en cifras / Cedida

Uno de los datos relevantes de esta memoria es que el grado de aceptación de las recomendaciones por parte de los entes fiscalizados alcanzó el 72%, expresión de la ‘auctoritas’ del Consejo. La función principal de las recomendaciones es corregir deficiencias y fortalecer la gestión de los recursos públicos.

En esta línea, el Consejo realizó un nuevo informe anual de seguimiento para verificar si las entidades fiscalizadas aplican las medidas observadas.

14 comparecencias en las Cortes de Castilla y León

También se anota por parte de la institución que el presidente Mario Amilivia realizó 14 comparecencias en las Cortes de Castilla y León para presentar 17 informes. En este sentido, en estos siete años de mandato, en 73 comparecencias que suponen el 57% del total histórico, el presidente ha presentado 151 informes, además de comparecer en una ocasión en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Investigación sobre la contratación de material sanitario durante la COVID-19.

El Consejo de Cuentas celebró durante el ejercicio anterior 26 plenos con 158 acuerdos. En esta línea, para continuar dando a conocer la actividad de la institución en el ámbito de toda la Comunidad Autónoma se celebró un Pleno en Ávila.

Para hacerse una idea del trabajo de control externo que se realiza sobre el sector público autonómico y las casi 5.000 entidades del sector público local, baste señalar que alcanza a un volumen global aproximado de 21.000 millones de euros.

El 80% de los ayuntamientos rinde cuentas

La Memoria también señala de manera destacada que el índice de rendición de cuentas por las entidades locales (80% de los ayuntamientos al cierre del ejercicio) se sitúa por encima de la media de las Comunidades Autónomas.

A modo de balance, el documento recoge asimismo que durante la XI Legislatura de las Cortes de Castilla y León Amilivia realizó 50 comparecencias en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento para la presentación de 93 informes, además de cinco planes anuales de fiscalización. Y que, asimismo, el Pleno del Consejo de Cuentas aprobó un total de 84 trabajos de fiscalización.

En otro orden de cosas, la Memoria anota que en 2025 se registraron 340.237 visitas a la web del Consejo de Cuentas, un 90% más que en el ejercicio anterior, siendo el mejor dato absoluto y de crecimiento interanual desde que en 2012 se realizase una renovación integral de su estructura y contenidos. Desde el inicio del actual mandato en 2019 el crecimiento ha logrado triplicar la difusión y en ello ha tenido mucho que ver la apuesta por las redes sociales para reforzar la actividad del Consejo.

Esta Memoria anual, como las anteriores, es un “ejercicio de rendición de cuentas y transparencia en la que se recogen todas las actividades de fiscalización”, detallando cómo la institución “ha cumplido con su misión de vigilar el dinero público y seguir contribuyendo a la mejora de la gestión de la administración autonómica, las nueve diputaciones, ayuntamientos, juntas vecinales y otras entidades públicas”.

Tal y como establece la normativa del Consejo esta Memoria será remitida al Parlamento autonómico y publicada en la web de la institución.