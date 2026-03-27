Suárez-Quiñones explica que la declaración de peligro de incendios responde a la mayor afluencia de personas a los espacios naturales durante la Semana Santa

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, explicó hoy que la declaración de peligro medio de incendios forestales en las nueve provincias de Castilla y León del 27 de marzo al 6 de abril responde a la mayor afluencia de personas a los espacios naturales de la Comunidad durante la Semana Santa.

Suárez-Quiñones, que realizó estas declaraciones durante la presentación del balance de los servicios de emergencias 1-1-2, explicó que aunque los montes todavía conservan un alto grado de humedad, “siempre hacemos esta llamada a través de esa declaración de riesgo medio que no solo conlleva una recomendación a la prudencia, sino también la disponibilidad mayor de medios para poder atender los incendios que se puedan producir”, aseguró.

Potente

En este sentido, también resaltó que ahora mismo el “potente” operativo de prevención y extinción de incendios funciona todo el año, a la vez que confirmó que el número de fuegos forestales registrados en lo que va de año es similar a los de ejercicios anteriores, como recoge Ical.

No obstante, Suárez-Quiñones resaltó que “no podemos conformarnos con estos datos, dado solo el 7 por ciento de los incendios son provocados por causa ajena a la mano del hombre”. A su vez, explicó que en la zona oeste de la Comunidad, en provincias como León, Zamora, Salamanca y Ávila se produce un mayor número de incendios intencionados, “tradicionalmente por cuestiones relativas a determinados aspectos culturales y por un aprovechado monte “menos relevante”, mientras que en la parte este de la Comunidad, donde hay un aprovechamiento importante maderero de las superficies "hay muchos menos incendios provocados intencionalmente".