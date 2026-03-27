El castillo encantado en el que te puedes hospedar: esconde una historia de amor imposible en Salamanca

Cerca de la localidad de Villanueva de Cañedo, en Salamanca, se encuentra uno de los tesoros medievales de Castilla y León. Este, en cambio, posee una de las leyendas más románticas de la región.

El Castillo del Buen Amor no recibe su nombre en el origen, sino años después, cuando el Obispo de Ávila, don Alonso de Fonseca y Quijada, restauró la fortaleza militar que era por aquella época el edificio en un castillo en el que poder alojarse con doña Teresa de las Cuevas, en un refugio íntimo en el que no fueran molestados por las habladurías de la gente. Entre esas paredes, el religioso tendría junto a su amante cuatro hijos, pese a haber jurado voto de castidad.

Es entonces cuando se le da el nombre a la fortaleza, aludiendo a los sentimientos de doña Teresa y don Alonso. Quizás sea ese amor el que hace que, como relatan huéspedes y trabajadores del Castillo, el fantasma de doña Teresa ronde la estancia por las noches. Los visitantes del lugar cuentan que se reciben llamadas a altas horas de la madrugada y qe, si te fijas, puedes escuchar la voz de la mujer, a la que se apoda Dama Blanca.

Pese a la increíble historia, el edificio fue abandonado y reconvertido en almacén agrícola hasta mediados del siglo XX, cuando fue restaurado para convertirse en lo que es hoy en día: un encantador hotel rural que se puede visitar en vacaciones o en el que incluso puedes celebrar tu boda.

Actividades en la zona

Es una zona ideal para realizar rutas gastronómicas por Zamora y Salamanca, rutas del vino o escapadas relajantes en medio de la naturaleza. También puede que quizás, si te decides a visitarlo, puedas ser uno de los afortunados que escuchan la voz de la Dama Blanca.