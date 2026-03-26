La ciudad diminuta de Castilla y León colgada de una roca

Encajada de manera sorprendente en lo alto del cerro de La Muela aparece un precioso municipio burgalés que quizá no conozcas e incluso ni hayas oído hablar de él: se trata de Frías. Los singulares edificios de esta empinada y pequeña localidad burgalesa conservan la mejor tradición arquitectónica castellana como se observa en las que aparecen colgadas sobre el caudaloso río Ebro. Sobresale el magnífico puente medieval, construído a raíz de la repoblación llevada a cabo por Alfonso VIII.

Su enclave estratégico y su rico entorno natural hacen de Frías un lugar perfecto para desconectar.

Además, no dudes en disfrutar de su exquisita gastronomía, donde destacan tanto el cordero asado al horno de leña, como la caza y las setas.

De película

A simple vista ya llama la atención: un conjunto de casas colgadas sobre una roca, dominadas por un castillo medieval que parece salido de una película. Las viviendas, construidas en madera y piedra, se asoman al vacío sobre el valle del Ebro, creando una imagen espectacular y poco habitual incluso en una comunidad con tanto patrimonio como Castilla y León.

Lo más llamativo es su tamaño: apenas supera los 200 habitantes, pero mantiene el título de ciudad por privilegio histórico desde la Edad Media. Pasear por sus calles es como viajar en el tiempo, con callejuelas estrechas, silencio y una sensación de aislamiento que refuerza su carácter único.

Frías no es solo bonito, es extraño en el mejor sentido: una ciudad diminuta, colgada de una roca, que parece desafiar la lógica y que muchos aún no conocen pese a ser uno de los rincones más singulares de España.