El 6º Foro Gadis con ONG pone en valor la labor de más de 200 entidades sociales

El 6º Foro Gadis con las ONG ha puesto en valor el trabajo que realiza cada día alguna de las más de 200 entidades sociales con las que la empresa colabora en el ámbito de la solidaridad y la salud. El evento se ha celebrado en el Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) y se ha podido seguir en directo a través del canal de Youtube de Gadis.

La directora de Marketing y RSC de GADISA Retail, Melisa Pagliaro, ha explicado que “el Foro Gadis con las ONG es un espacio de encuentro en el que las asociaciones comparten experiencias y aprendizajes, lo que nos ayuda a entender mejor las necesidades reales de las personas. La solidaridad también se construye escuchando. Hace años, mucho antes de que se hablara de la Responsabilidad Social, decidimos preocuparnos y ocuparnos de nuestro entorno y, en 2025, impulsamos más de 2.400 iniciativas sociales, deportivas y culturales”.

Tres entidades, una visión interdisciplinar

Una mesa redonda, que ha abordado el apoyo a distintos colectivos en situación de vulnerabilidad, ha reunido a responsables de tres organizaciones, que han detallado cómo incluyen la alimentación saludable en los servicios de comedor que prestan a los usuarios y lo importante que es el apoyo de empresas como Gadis para lograr menús equilibrados y adaptados a las diferentes necesidades.

La directora del Centro Integrado de Atención Social de Padre Rubinos, Mónica Rioboo Bonome, ha indicado cuáles son los criterios con los que trabajan para tratar de dar nuevas oportunidades a las personas sin hogar: asistencia integral, individualizada, impulsora de su autonomía e interdisciplinar.

Por su parte, Pablo Sánchez, trabajador social de la Cocina Económica de A Coruña, ha explicado cómo tratan de fomentar hábitos de vida saludables entre las numerosas personas que atienden: “Tenemos que garantizar dar de comer a más de 1.000 personas”. Ha incidido en que, además del comedor social, muchas familias recogen sus menús diarios para llevar a casa, con lo que poder facilitar una alimentación sana es clave.

También ha intervenido Alberto Tabernero, responsable del centro Acouga, que gestiona ACCEM, una ONG especializada en la atención de personas en riesgo de exclusión social. Ha explicado que asisten a personas con realidades muy diferentes y que el acompañamiento individualizado es fundamental para que puedan llegar a formar parte de la sociedad.

La labor de los bancos de alimentos

“Trabajamos mucho y todos los días. Cada día desde nuestros almacenes distribuimos 5.000 kilos a 159 entidades, que a su vez atienden a más de 22.000 personas”. Así ha empezado el presidente del Banco de Alimentos de Vigo, José Ramón Santamaría, su intervención sobre la realidad que se vive en la entidad. La responsable de comunicación, Ruth Villar, ha hablado también de la “marea azul”, los 2.600 voluntarios, muchos de ellos estudiantes, que echan una mano: “Cuando participan en campañas como Mayo Solidario, de Gadis, recogemos muchísimo más”. Una de las voluntarias, Pilar Garea, también ha participado expresando su agradecimiento al banco de alimentos porque le ha permitido saber que detrás de cada familia hay una historia: “Recibo mucho más de lo que yo doy”, ha indicado.

El daño cerebral en las diferentes etapas de la vida

La directora de la Asociación Dano Cerebral de Santiago, Rocío García, ha profundizado en cómo impacta el daño cerebral en la vida de las personas, tanto en la infancia como en la edad adulta, en la importancia de la prevención y en las diferentes formas de abordarlo. Ha sostenido que “es necesario que las familias tengan información para saber cómo manejar la situación” y también se ha centrado en la disfagia, la dificultad que tienen algunas de estas personas para alimentarse.