De la Rosa acusa a Mañueco de “desprecio permanente” al PSOE y ve un “paripé” en las negociaciones con Vox

El secretario de Organización del PSOE en Castilla y León, Daniel de la Rosa, valoró hoy el inicio de las conversaciones entre el PP y Vox tras las elecciones autonómicas con duras críticas hacia el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, a quien acusó de mantener un “desprecio permanente” hacia los socialistas y ve un “paripé” en las negociaciones con Vox.

De la Rosa señaló en Palencia que le sorprendió la carta enviada recientemente por Mañueco y recordó que el líder popular rechazó cualquier entendimiento con el PSOE tanto durante la campaña como la misma noche electoral. “Dijo que no quería saber nada del Partido Socialista. Me parece una falta de responsabilidad y de respeto absoluta”, afirmó en declaraciones recogidas por Ical.

Pese a ello, confirmó que el PSOE acudirá a la reunión convocada por el PP, aunque sin expectativas. “No esperamos nada de esta reunión. Simplemente iremos por respeto institucional”, señaló, e insistió en que los socialistas “representan a más de 300.000 ciudadanos en la comunidad”.

Para cubrir el expediente

El dirigente socialista considera que el encuentro responde únicamente a un intento de “cubrir el expediente” por parte de Mañueco, quien, según criticó, priorizó su negociación con Vox. “La realidad es que decidió entregarse a Vox, lo hizo antes y lo vuelve a hacer ahora”, subrayó.

En este sentido, advirtió de que el papel del partido de Santiago Abascal será determinante no solo en Castilla y León, sino también en otras comunidades autónomas. “Desde Madrid será Abascal quien marque las condiciones”, afirmó a la vez que calificó la situación política de “vodevil” y “paripé”. Además, De la Rosa mostró su preocupación por la posibilidad de que las negociaciones no prosperen y se pueda llegar a una repetición electoral en la comunidad.

En cuanto a las prioridades del PSOE, avanzó que trasladarán propuestas centradas en una nueva ley de violencia machista adaptada al Pacto de Estado, una normativa contra la despoblación y el refuerzo de los medios de prevención y extinción de incendios forestales con carácter permanente.