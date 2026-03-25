PP y Vox abren la negociación para construir un proyecto "juntos" que llevará "tiempo" y será "complicado" tener el 14 de abril

El Partido Popular y Vox abrieron hoy el proceso de negociación para construir un proyecto de futuro “juntos" en Castilla y León, lo que asumieron les llevará “algún tiempo”, por lo que será “complicado” tenerlo cerrado antes del 14 de abril, fecha fijada para la constitución de las nuevas Cortes y el inicio de la legislatura. Ambos partidos insistieron en centrar primero las conversaciones en la concreción de las medidas y no en el reparto de cargos o “sillones”.

Este miércoles, el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que opta a la reelección como presidente de la Junta, se reunió con el candidato de Vox, Carlos Pollán, en lo que supone la “primera toma de contacto”, que se desarrolló en un ambiente “cordial” en la misma sala de ponencias de las Cortes donde los dos partidos iniciaron hace cuatro años la negociación de su pacto de gobierno.

El PP de Fernández Mañueco mantiene su deseo de gobernar en solitario, tal y como trasladó en su comparecencia el palentino Carlos Fernández Carriedo, que ejerció de portavoz de los populares, ya que señaló su formación sigue pensando “lo mismo” que en la campaña electoral, aunque precisó que ese periodo ya ha terminado y que los ciudadanos ya han hablado a través de las urnas, pidiendo a los partidos que se pongan de acuerdo.

Por contra, Carlos Pollán explicó que Vox mantiene el “interés” de participar en el futuro Gobierno autonómico, como en la legislatura pasada, y advirtió de que su partido descarta la opción de llegar a un acuerdo parlamentario para prestar apoyo al ejecutivo, como aseguró le había planteado Fernández Mañueco en la reunión. Sin embargo, Fernández Carriedo no confirmó ni negó este extremo y se limitó a señalar cuál era la idea del PP en la campaña electoral.

Fernández Carriedo, que acompañó en la reunión a Mañueco junto con Isabel Blanco y Francisco Vázquez, secretario autonómico del PP, evitó poner plazos a la negociación con Vox, pero reiteró que les llevará “algún tiempo”. Además, precisó que van a dialogar con todos los partidos y precisó que una cuestión es la conformación de las Cortes el 14 de abril, con la elección de los seis miembros de la Mesa, y otra la acción de gobierno.

Un momento de la reunión. / Rubén Cacho - Ical

“No va a ser cuestión de días”, estimó Pollán, que estuvo acompañado por Carlos Menéndez e Ignacio Sicilia, ya que explicó son “muchos” los temas que tienen que tratar y el PP debe terminar primero su ronda de diálogo, que continúa mañana con Soria YA, Por Ávila, UPL y PSOE. “Si la intención es avanzar en un acuerdo de futuro, avanzaremos”, dijo para recalcar que Vox prioriza el cambio de políticas sobre la distribución de consejerías o cargos en la Mesa de las Cortes, donde él ostenta la Presidencia y su compañera Fátima Pinacho la secretaría tercera.

"Buena disposición"

En este contexto, Fernández Carriedo aseguró que su “percepción personal” era que se daban las “bases” para intentar alcanzar un acuerdo con Vox y señaló que había visto “muy buena disposición” por ambas partes. Aunque señaló que eran partidos “distintos”, destacó que son “muchos” los temas en los que coinciden y “muchas” las cuestiones que les unen. Por ello, apuntó que ahora el trabajo que tienen por delante es elaborar un proyecto de futuro para los próximos "cuatro años".

De esta forma, para el PP, según Fernández Carriedo, “lo primero” es cerrar un acuerdo con Vox, por ser el partido que les garantiza la “estabilidad” y “seguridad”, en función de la “aritmética” parlamentaria, pues los ‘populares’ lograron el pasado 15 de marzo 33 de los 82 procuradores y Vox, 14. Esto, insistió, les va a llevar “algún esfuerzo” para conformar un documento que satisfaga a las dos partes y sea “útil” para la sociedad. “Ya hablaremos de responsabilidades”, dijo.

Al igual, Carlos Pollán, que apostó por negociar “medida a medida”, con “plazos” y “garantías”, insistió en que el pacto “programático” debe llegar antes de hablar de “ninguna cosa” más. A su juicio, el PP se encuentra en la misma situación que al final de la legislatura pasada, con 33 apoyos en la cámara (31 del PP y los dos procuradores no adscritos que abandonaron Vox), mientras ellos han pasado de once a 14. “La aritmética es clara, somos necesarios”, dijo.

Además, el portavoz de los negociadores ‘populares’ destacó que en esta ocasión el acuerdo con Vox puede ser “más fácil” que hace cuatro años porque se conocen mutuamente y trasladó que tiene una “magnífica opinión” de ellos. “Son personas con las que se puede trabajar y dialogar”, añadió para remarcar que esto es un “punto de partida relevante”. También consideró que tienen “mayor experiencia” tras haber sido en 2022 los que pusieron en marcha una coalición con Vox en una comunidad.

Sin “referencia inicial”

Por otra parte, el candidato de Vox precisó que para Vox el acuerdo con el PP de 2022, que tenía once ejes y 32 medidas, no era una “referencia inicial”, como había planteado Fernández Mañueco. No obstante, precisó que tampoco habían plantado a los ‘populares’ su “gurruño” de medidas, ni referencias concretas a la inmigración, aunque deslizó que en un futuro pacto se abordaría esta cuestión y otras, con una mayor concreción que hace cuatro años.

De la misma forma, Fernández Carriedo sostuvo que el acuerdo de 2022 debe adaptarse a la realidad de 2026, que apostilló es “distinta”, así como entrar en un “mayor nivel de concreción y detalle”. Además, indicó que los negociadores seguirán siendo los cuatro dirigentes del PP de Castilla y León para los temas vinculados a la Comunidad y para otras materias “transversales” o generales, podrán participar miembros de las direcciones nacionales de PP y Vox.

Finalmente, Pollán y Carriedo negaron que el proceso negociador de Castilla y León se vaya a ver afectado por el rumbo de los acuerdos en Extremadura y Aragón, donde de momento los dos partidos no han cerrado un pacto y tiene como fecha límite primeros de mayo, ni tampoco las elecciones de Andalucía, que tendrán lugar el 17 de mayo. “Llevamos nuestra hoja de ruta”, dijo el candidato de Vox, mientras que el representante popular añadió que no estaban pensando en los comicios andaluces, sino en “resolver” los problemas de la Comunidad.