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Investigan a un conductor por circular a 187 kilómetros por hora por la N-122

Un cinemómetro de la Guardia Civil detectó a un vehículo circulando a 187 kilómetros por hora en un tramo de la N-122 limitado a 90

Un agente de la Guardia Civil.

Un agente de la Guardia Civil.

Ical

Soria

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Soria investigan a un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al sobrepasar la velocidad máxima permitida por el tipo de vía en 97 km por hora. En concreto circulaba por la N-122 a la altura de Villar del Campo a 187 kilómetros por hora cuando el límite genérico de velocidad en ese punto es de 90 kilómetros por hora.

Los hechos sucedieron a las 12.11 horas del día 18 de marzo de 2026, cuando el turismo de alta gama fue detectado por un cinemómetro de la Benemérita. Las correspondientes diligencias fueron remitidas por la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria al Juzgado.

"Este tipo de acciones al volante no solo pone en peligro la propia integridad física del conductor y la de sus ocupantes, también la del resto de usuarios de la vía. Es de suma importancia respetar las limitaciones de velocidad tanto genéricas como las específicas fijadas por las señales en cada tramo de vía", trasladó la Subdelegación del Gobierno.

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Para estas conductas, nuestro Código Penal en su artículo 379.1 contempla penas de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

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