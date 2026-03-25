El farinato, una de las "bombas" culinarias que solo podrás probar en este municipio de Castilla y León

Es una de las comidas más curiosas de la gastronomía de Castilla y León. Se trata de un embutico mantecoso que se suele consumir con huevos fritos, una deliciosa "bomba" que, además, da nombre al gentilicio del lugar (además de mirobrigense). Hablamos del farinato, un plato típico de Ciudad Rodrigo (Salamanca) que probablemente solo has probado si has estado allí.

A simple vista puede parecer un embutido más, pero su composición lo hace bastante peculiar: se elabora principalmente con pan, grasa de cerdo, pimentón, ajo y especias, es decir, no lleva carne como tal, lo que lo diferencia de la mayoría de productos similares. Su origen está ligado a épocas humildes, en las que había que aprovechar al máximo los recursos disponibles y sustituir la carne por ingredientes más baratos.

El farinato se consume tradicionalmente frito, desmenuzado y revuelto con huevos, a menudo conocido como "huevos con farinato".

EL AUTÉNTICO FARINATO Ingredientes principales: Grasa/Manteca de cerdo: Ingrediente base (a menudo de cerdo ibérico).

Ingrediente base (a menudo de cerdo ibérico). Pan: Miga de pan de calidad.

Miga de pan de calidad. Pimentón: Aporta color y sabor.

Aporta color y sabor. Cebolla: Ajo y cebolla finamente picados.

Ajo y cebolla finamente picados. Anises/Aguardiente: Aporta un aroma característico.

Aporta un aroma característico. Sal: Sal marina.

Sal marina. Harina: Para dar consistencia. Ingredientes secundarios/Variaciones: A veces se incluye magro de cerdo para aportar textura.

para aportar textura. Ocasionalmente se añade un poco de aceite de oliva.

El farinato se consume tradicionalmente frito, desmenuzado y revuelto con huevos fritos, formando uno de los platos más representativos de la gastronomía local. Su sabor intenso, su textura y su historia lo convierten en un alimento que sorprende tanto a quienes lo prueban por primera vez como a quienes descubren su origen.

Un plato humilde que, con el paso del tiempo, ha pasado de ser una solución de necesidad a convertirse en una seña de identidad gastronómica de Castilla y León.

Broncano no conocía el farinato

El que no sabía -hasta hace poco- lo que era el farinato era David Broncano, que fue obsequiado en "La Revuelta" hace un tiempo con este producto típico de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Una espectadora que se encontraba entre el público tuvo el detalle con el presentador. A su vez, se lo lanzó a Grison y fue en ese momento cuando empezó el cachondeo entre ellos: "Cuidado, que tiene forma de boomerang", añadió Ricardo Castella mientras que el músico dejó claro que "a mí todo lo que empiece por fari me viene bien que me lo lances".

El farinato, en La Revuelta. / La Revuelta

Entre unos y otros, la tripa de farinato ha acabado en el suelo del plató, eso sí, antes ha golpeado en la boca a Grison. En su línea, la siguiente broma tras este momento ha sido de tipo sexual: "Me recuerda a cuando entré en TVE", ha dicho, sin dudar un segundo en recogerlo del suelo y colocárselo sobre la cabeza como si fuera una corona.