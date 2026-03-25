Denunciado por conducir drogado, sin puntos en el carné y con el coche sin seguro e ITV
Un control rutinario en Ávila reveló que un conductor de 42 años circulaba sin puntos, con drogas en su organismo y con el coche en situación irregular.
Europa Press
La Policía Local de Ávila ha denunciado a un vecino de Valdemorillo (Madrid), de 42 años, por conducir sin puntos en el carné y bajo la influencia de drogas, además de ir al volante de un vehículo que no tenía pasada la ITV y tampoco tenía seguro.
Según ha informado el Ayuntamiento de Ávila en un comunicado recogido por Europa Press, los hechos se produjeron a las 17.00 horas del pasado martes en el transcurso de un control preventivo de distracciones al volante que se realizaba en la carretera de Burgohondo con la calle Abdalá el Rico.
Los agentes interceptaron un vehículo y requirieron la documentación pertinente al conductor, pero al realizar las comprobaciones oportunas se constató que la persona había perdido todos los puntos de su carné, por lo que la policía procedió a informar al hombre de los derechos que le asistían como presunto responsable de un delito contra la seguridad del tráfico.
Igualmente, se procedió a la correspondiente denuncia administrativa, ya que esta persona conducía con un vehículo sin seguro obligatorio en vigor, sin haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), y además no había respetado en su conducción una línea longitudinal o transversal continua y presentaba presencia de drogas en el organismo.
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