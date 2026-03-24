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Suárez-Quiñones sobre el decreto de la vivienda: "Todas las medidas que suponen limitación producen el efecto contrario que persiguen"

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio apuesta por aumentar la oferta de pisos mediante construcción y ayudas directas

Suárez-Quiñones durante la liberación de dos linces en Astudillo, Palencia.

Suárez-Quiñones durante la liberación de dos linces en Astudillo, Palencia. / Brágimo - Ical

J. P. G. (Ical)

Palencia

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, manifestó hoy en Astudillo (Palencia) su preocupación por el decreto ley aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, que establece prórrogas obligatorias de contratos de alquiler y limita las subidas de precios pactadas. A su juicio, este tipo de medidas intervencionistas tienden a provocar el efecto contrario al deseado, disminuye la disponibilidad de viviendas en alquiler y genera inseguridad jurídica en el mercado.

Suárez-Quiñones argumentó que el verdadero camino para equilibrar los precios es aumentar la oferta de viviendas mediante construcción pública y ayudas a los arrendatarios, un modelo que, aseguró, ya se aplica en Castilla y León con la construcción de más de 3.000 viviendas y apoyos de hasta el 75 por ciento en el alquiler para los jóvenes. Además, criticó la limitación de precios en zonas tensionadas aplicada en otras comunidades, como Cataluña, donde, según él, se registró una retracción significativa de la oferta.

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El consejero subrayó que la expectativa de duración del decreto nacional es corta, ya que su convalidación en las Cortes parece incierta debido a la falta de apoyo suficiente. "Esto genera inseguridad jurídica y miedo en el mundo de la oferta de viviendas en alquiler", señaló, y reiteró que las políticas correctas pasan por construir y rehabilitar viviendas, protegiendo especialmente a jóvenes y zonas rurales.

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