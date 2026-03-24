Seis heridos de diversa gravedad en la colisión entre tres vehículos en Ávila

La colisión frontal entre tres vehículos en Navahondilla (Ávila), cerca del límite de la Comunidad de Madrid, dejó este martes seis heridos de distinta consideración.

Según informó un portavoz de Emergencias de la Comunidad de Madrid, el accidente, entre un monovolumen y dos turismos, se produjo a las 13.40 horas en el kilómetro 64 de la carretera M-501.

El equipo médico del Summa112, con la asistencia de Sacyl, estabilizó y trasladó a seis heridos, dos graves y cuatro potencialmente graves, a hospitales de Madrid (12 de Octubre, Puerta de Hierro y Clínico).

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Por su parte, los Bomberos de la Comunidad de Madrid rescataron a tres de las víctimas de los vehículos.