Un pueblo de Zamora entre los más turísticos de Castilla y León: un estudio lo sitúa entre los 50 más buscados en Google

Por mucho que la IA se haya posicionado como uno de los referentes para buscar y organizar viajes, Google sigue sin tener competencia a la hora de informarse antes de una escapada. Por eso, el portal Sensación Rural, ha realizado un estudio en el que se clasifican los municipios españoles según el interés de búsqueda que han generado durante el último año.

Aunque Zamora no se encuentre entre las provincias con mayor volumen total de consultas, sí logra colarse en una posición destacada gracias a uno de sus municipios. Se trata de Puebla de Sanabria, que ocupa el puesto número 42 dentro del ranking nacional, con miles de búsquedas que reflejan el creciente interés por este destino.

Puebla de Sanabria es una localidad con encanto, marcada por un entorno natural privilegiado y una cuidada herencia histórica. Su cercanía al Lago de Sanabria, el mayor lago glaciar de la península, la convierte en un lugar especialmente atractivo para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y actividades al aire libre. A esto se suma un casco histórico bien conservado, donde destacan construcciones emblemáticas que refuerzan su identidad como uno de los pueblos más bonitos de la comunidad.

Un destino que combina naturaleza, historia y escapadas rurales

El estudio, basado en más de nueve millones de búsquedas registradas a lo largo de 2025, confirma una tendencia clara: los viajeros priorizan destinos que ofrezcan una experiencia completa. En este sentido, Puebla de Sanabria destaca precisamente por ese equilibrio entre paisaje, patrimonio y oferta turística.

Además, el interés por el turismo rural continúa al alza, impulsado por quienes buscan desconectar de las grandes ciudades y apostar por escapadas más sostenibles y cercanas. En ese contexto, Castilla y León sigue posicionándose como una de las comunidades de referencia, con enclaves que combinan autenticidad, gastronomía y naturaleza.

Junto a Puebla de Sanabria, otros municipios zamoranos también despiertan interés, aunque a menor escala, lo que evidencia el potencial turístico de la provincia. Sin embargo, es este enclave el que se consolida como el gran referente, situándose en el mapa nacional de las búsquedas y confirmando que, más allá de los destinos tradicionales, cada vez hay más viajeros dispuestos a descubrir joyas menos masificadas.