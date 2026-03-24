Martínez, sobre Mañueco: "Alguien tendrá que decirle al emperador que va en pelotas"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha anunciado este martes que tiene el propósito de hacer ver al presidente de la Junta en funciones y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, que el "monstruo" de Vox "sigue ahí" diez días después de las elecciones: "Alguien tendrá que decirle al emperador que va en pelotas".

En una rueda de prensa convocada en la sede autonómica del PSOE, Martínez ha afeado al PP que no hayan respondido al requerimiento lanzado por los socialistas para contar con un orden del día de la reunión que mantendrán el jueves por la tarde, aunque ha añadido que "no ofender quien quiere sino quien puede, y ellos no pueden".

"No nos van a quitar la sonrisa", ha avisado Martínez sobre lo que esperan del PP, conscientes de que Mañueco "abusa y utiliza las instituciones en beneficio propio".

El dirigente socialista ha planteado que "sería más útil" reunirse con los dirigentes nacionales del PP y Vox, porque "son los que están pensando en 2027", jugando en una especie de "Champions", mientras que ven a Castilla y León como un "partido amistoso".