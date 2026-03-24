La Junta pide colaboración para identificar a los autores de los últimos incendios en León que presentan “claros indicios de intencionalidad”

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, hizo hoy un llamamiento a la ciudadanía, a la que pidió su colaboración “con información que ayude a identificar a los incendiarios” de los últimos fuegos forestales de la provincia de León, que presentan “claros indicios de intencionalidad”. Asimismo, solicitó a los ciudadanos que “extremen las medidas de prevención para eliminar prácticas negligentes que puedan originar incendios”.

De acuerdo con los datos aportados por el delegado territorial, en lo que va de año se registraron un total de 37 incendios forestales en la provincia de León, 33 de ellos por causa intencionada, tres por negligencia y uno por causas desconocidas.

Hasta 20 años de prisión

Eduardo Diego recordó que las penas por causar intencionalmente un incendio forestal varían en función de si se trata de un accidente, una negligencia o es intencionado, en cuyo caso pueden alcanzar los 20 años de prisión, más la indemnización por los daños causados y los gastos de extinción.

Por este motivo, la investigación de la Junta de Castilla y León para conocer las causas de los incendios forestales busca establecer medidas de prevención que eviten nuevos incendios e identificar posibles responsabilidades administrativas y penales, de las que se encargarán los juzgados. En el caso de que existan claros indicios de intencionalidad, la investigación se hace de forma coordinada con la Guardia Civil.

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente agradeció la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la cuestión planteada y solicitó que, en la medida de lo posible, “se intensifiquen las labores de investigación y vigilancia para poder acabar con unas actuaciones criminales que ponen en peligro no solo el medio natural, sino también la vida y la integridad de las personas”.