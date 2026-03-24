“¡Lo hemos conseguido!”, celebra una de las primeras personas en cobrar el premio de la Lotería de Navidad con quita del Gordo de Villamanín (León)

“¡Lo hemos conseguido! Hemos arreglado el lío de la lotería y se nos recordará con el pueblo que lo logró”, celebró entre lágrimas Inmaculada, una de las primeras personas en cobrar hoy el premio con quita de las papeletas premiadas con el Gordo de la Lotería de Navidad vendidas por la comisión de fiestas de Villamanín, en la provincia de León, después de reconocerse la venta de más papeletas de las correspondientes a los décimos afortunados.

Con el sentimiento de que le ha tocado la lotería “tres veces”, Inmaculada explicó que le tocó “el 22 de diciembre, ayer cuando la llamaron para citarla y hoy, minutos antes de entrar a la entidad bancaria”, cuando aseguró que ella siempre abogó por el cobro con quita. “Yo siempre he abogado porque todos ganamos premio, porque tú imagínate que te dicen que tu papeleta no no está respaldada y que todos cobran menos tú”, añadió.

En cuanto a en qué gastará el premio de sus dos papeletas, la mujer reconoció que “ha tenido tres meses para pensarlo y reflexionarlo” y contó la historia de Agustín, otro premiado que no pudo registrar su papeleta cuando le citaron porque tenía que ir al médico y fue al siguiente. “Agustín dijo que el día que tenía la cita médica le habían dicho que se había curado del cáncer y que para él esa era la lotería, mientras que esto es un regalo. Yo me quedo con eso”, relató.

"Lo que ocurrió fue un error, que hay que perdonar a los chavales y hay que defenderles", asegura una de las afortunadas

“Lo que ocurrió fue un error, que hay que perdonar a los chavales y hay que defenderles porque han hecho todo lo posible para que esto salga adelante”, comentó el también premiado Javier, para quien las cosas “se están haciendo muy bien”, por lo que “si hubiera que perder más dinero para la quita, lo haría sin ningún problema”.

59.000 euros

El primero en llegar este martes a las oficinas centrales de Abanca en León, minutos después de las 8 de la mañana, fue el abogado de la comisión de fiestas de Villamanín, ahora constituida como asociación, Antonio Gómez Gallardo, quien se mostró “muy contento” porque “ya está empezando a dar el sol al salir del túnel”, así como “confiado en que todo salga bien”.

El letrado explicó que el proceso de registro de papeletas finalizó ayer con 447 registradas de las 450 existentes. “Yo pensaba que la gente iba a echar más a la lavadora”, bromeó, al tiempo que puntualizó en que el dinero correspondiente a esas tres papeletas no registradas, unos 396 euros por cada una, se repartirá entre todos los premiados, que recibirán 59.396 euros netos por cada papeleta.

Uno de los agraciados atiende a los medios de comunicación. / Carlos S. Campillo - Ical

También podrán cobrar su premio aquellas personas que a la hora de registrar sus papeletas mostraron su oposición al acuerdo de la quita. De acuerdo con lo expuesto por Gómez Gallardo, “la idea es que se les intente pagar también, sin privilegios, pero sin perjuicios”. Así, se pondrá a su disposición el mismo dinero que a los demás y sin compromiso, es decir, “se les pagará y, si luego quieren litigar, pueden hacerlo”, pero eso “ya no paralizará el cobro”.

El proceso de pago con quita de las papeletas vendidas por la comisión de fiestas de Villamanín y premiadas con el Gordo de la Lotería de Navidad comenzó hoy con el pago a unas 35 o 40 personas, por lo que se prevé que se extienda durante los próximos diez días, ya que son más de 300 las personas propietarias de papeletas premiadas, ya que, además, “hay muchísima gente que las comparte”, de forma que, “si la comparten cuatro personas, son cuatro personas a pagar, cuatro cheques y cuatro gestiones”.