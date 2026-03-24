Una fuga de gas natural activa la alerta para la población en Fuentes de Béjar (Salamanca)
Protección Civil ha evacuado a 300 trabajadores y ha establecido un perímetro de seguridad de un kilómetro
Efe
Protección Civil ha enviado un mensaje a la población a través del sistema Es-Alert por una fuga de gas natural de uno de los depósitos del matadero El Navazo de Fuentes de Béjar (Salamanca), aunque no hay personas heridas ni atrapadas.
Se han desalojado de la instalación a unos 300 trabajadores y se ha establecido un perímetro de seguridad de 1 kilómetro, según ha explicado por teléfono a EFE el alcalde del municipio, Gustavo Rodríguez Sánchez.
Sistema Es-Alert
El sistema Es-Alert, que ha enviado el mensaje a todos los teléfonos móviles en un radio de unos siete kilómetros alrededor del matadero, "ha funcionado perfectamente", ha indicado el alcalde de este pueblo de unos 240 habitantes de la comarca de la Sierra de Béjar, donde la población se mantiene "tranquila" a pesar del suceso.
Se ha recomendado a los ciudadanos mantenerse alejados a un kilómetro, dejar cerradas puertas y ventanas y no circular por las proximidades.
La Junta de Castilla y León ha activado el plan de protección civil en situación dos y están interviniendo los Bomberos de la Diputación de Salamanca y la Guardia Civil, aunque pasada la una del mediodía aún no se había accedido al punto de la fuga, ha precisado el alcalde.
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