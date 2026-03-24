Detenidos dos responsables de la Gerencia de Sacyl en Soria por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada
La Guardia Civil sitúa el foco sobre “decisiones de gestión económica” adoptadas en el ámbito de la asistencia sanitaria pública de toda la provincia
Ical
La Guardia Civil ha detenido a dos responsables de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria en el marco de una investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada.
La actuación sitúa el foco sobre “decisiones de gestión económica” adoptadas en el ámbito de la asistencia sanitaria pública de toda la provincia de Soria, aunque habrá que esperar al avance de la investigación y, en su caso, a las resoluciones judiciales que puedan dictarse.
La prevaricación administrativa es un delito que, en términos generales, consiste en dictar a sabiendas una resolución injusta en un asunto administrativo. “Por el momento no se pueden ofrecer más datos oficiales sobre el alcance concreto de las diligencias ni sobre los hechos que se investigan”, apuntó la Benemérita en una nota recogida por la Agencia Ical.
- Renfe anuncia la recuperación del tren de mañana entre Sanabria y Zamora
- Cien mil euros para dotar a la cafetería de la residencia de la Junta en Zamora
- Ya es oficial: la muestra 'EsperanZa' de las Edades del Hombre de Zamora se amplía, ¿hasta cuándo?
- Los inquilinos destrozan un chalé en un pueblo de Zamora y renuncian a su abogado para suspender el juicio
- Monte la Reina, campamento militar low cost de Zamora: obras de 39 millones se harán por 29
- Dos hombres acceden a las Capas tras 39 años de espera
- Guía Repsol suma nuevos 'Soletes' en Zamora: estos son los cinco establecimientos distinguidos
- Me duele todo, pero sigo en pie”: la joven de Benavente Bianca Lizbeth relata la brutal agresión sufrida en La Bañeza