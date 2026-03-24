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Detenidos dos responsables de la Gerencia de Sacyl en Soria por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada

La Guardia Civil sitúa el foco sobre “decisiones de gestión económica” adoptadas en el ámbito de la asistencia sanitaria pública de toda la provincia

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL - Archivo

Ical

Soria

La Guardia Civil ha detenido a dos responsables de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria en el marco de una investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada.

La actuación sitúa el foco sobre “decisiones de gestión económica” adoptadas en el ámbito de la asistencia sanitaria pública de toda la provincia de Soria, aunque habrá que esperar al avance de la investigación y, en su caso, a las resoluciones judiciales que puedan dictarse.

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La prevaricación administrativa es un delito que, en términos generales, consiste en dictar a sabiendas una resolución injusta en un asunto administrativo. “Por el momento no se pueden ofrecer más datos oficiales sobre el alcance concreto de las diligencias ni sobre los hechos que se investigan”, apuntó la Benemérita en una nota recogida por la Agencia Ical.

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