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Herida una mujer y dos bebés en un accidente en Aranda de Duero (Burgos)

Es el resultado de una colisión entre dos vehículos en la CL-619, a la altura del cruce con la carretera de La Aguilera, junto a la fábrica de Pascual

Herida una mujer y dos bebés en un accidente en Aranda de Duero (Burgos).

Herida una mujer y dos bebés en un accidente en Aranda de Duero (Burgos). / LOZ

Ical

Burgos

Tres personas resultaron heridas, entre ellos una menor de un año y un bebé de 4 meses, además de una mujer de 40 años de edad, como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido a las 08.24 horas de hoy en la carretera CL-619, en el cruce con la carretera de La Aguilera, en Aranda de Duero (Burgos), junto a la fábrica de Pascual.

Una colisión entre dos turismos, solicitaron asistencia al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, en principio, para una persona herida, una mujer de unos 40 años, consciente. Avisaron a la Policía Local y Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia.

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En este accidente, Emergencias Sanitarias atendió finalmente a estas tres personas heridas, que fueron trasladadas al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero. La niña, en una UVI móvil y las otras dos personas, en una ambulancia de soporte vital básico, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

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