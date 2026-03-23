Herida una mujer y dos bebés en un accidente en Aranda de Duero (Burgos)
Es el resultado de una colisión entre dos vehículos en la CL-619, a la altura del cruce con la carretera de La Aguilera, junto a la fábrica de Pascual
Ical
Tres personas resultaron heridas, entre ellos una menor de un año y un bebé de 4 meses, además de una mujer de 40 años de edad, como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido a las 08.24 horas de hoy en la carretera CL-619, en el cruce con la carretera de La Aguilera, en Aranda de Duero (Burgos), junto a la fábrica de Pascual.
Una colisión entre dos turismos, solicitaron asistencia al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, en principio, para una persona herida, una mujer de unos 40 años, consciente. Avisaron a la Policía Local y Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia.
En este accidente, Emergencias Sanitarias atendió finalmente a estas tres personas heridas, que fueron trasladadas al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero. La niña, en una UVI móvil y las otras dos personas, en una ambulancia de soporte vital básico, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
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