EDADES DEL HOMBRE
El grupo Siloé, en las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid
La formación pregonará el inicio de las fiestas
Ical
Valladolid
El grupo Siloé será el encargado de pregonar las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026 de Valladolid, tal y como anunció hoy el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, en un video publicado a través de su perfil de la red social X y recogió Ical.
“Su nombre está unido al de nuestra ciudad y cada vez suena más lejos. El orgullo vallisoletano impregna su música, por eso Siloé pregonará las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo”, comentó el regidor, quien recalcó que la Plaza que “les ha visto triunfar será suya una vez más” “¡Gracias por querer a #Valladolid!”, exclamó Carnero.
- ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas?
- El PP gana en 16 de los 23 municipios donde se originaron los grandes incendios del verano pasado
- Fallece una mujer tras caer en una gloria en una vivienda de la provincia de Valladolid
- ¿Cuál es el sueldo de un procurador en las Cortes de Castilla y León?
- Mañueco, un ganador con cálculo
- Los resultados de las elecciones de Castilla y León, calle a calle: ¿Qué han votado tus vecinos?
- Una fortaleza que resume siglos de historia militar en Castilla y León
- El PP gana las elecciones en Castilla y León, pero vuelve a depender de Vox para gobernar