El grupo Siloé, en las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid

El grupo Siloé será el encargado de pregonar las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026 de Valladolid, tal y como anunció hoy el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, en un video publicado a través de su perfil de la red social X y recogió Ical.

“Su nombre está unido al de nuestra ciudad y cada vez suena más lejos. El orgullo vallisoletano impregna su música, por eso Siloé pregonará las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo”, comentó el regidor, quien recalcó que la Plaza que “les ha visto triunfar será suya una vez más” “¡Gracias por querer a #Valladolid!”, exclamó Carnero.