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Fallece el hombre de 70 años agredido en una discusión de tráfico

Un juzgado de Burgos ha decretado el ingreso en prisión provisional del presunto agresor, investigado ahora por homicidio.

Ambulancia de emergencias sanitarias

Ambulancia de emergencias sanitarias / JcyL / Loz

Europa Press

Barcelona

El hombre de 70 años que sufrió una agresión en Burgos tras una discusión de tráfico ha fallecido después de permanecer muy grave en el hospital y el Juzgado ha decretado el ingreso en prisión sin fianza del presunto autor de los hechos, un varón de 45 años.

Los hechos se produjeron en torno a las 22.00 horas de la noche del jueves, 19 de marzo, en la calle Rey Don Pedro de Burgos, donde presuntamente el detenido mantuvo una discusión con la víctima, a la que propinó un empujón que le provocó un fuerte golpe en la cabeza al chocar con el suelo y, posteriormente, huyó de la zona.

Tras recibirse la llamada que alertaba de los hechos, policías desplazados al lugar atendieron a la víctima junto a técnicos sanitarios para posteriormente tomar declaración a testigos del suceso e iniciar la investigación que culminó con la detención del presunto autor al día siguiente.

La víctima permaneció ingresada en el hospital en estado muy grave, tras lo que finalmente ha fallecido, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

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Ante estos hechos, el Tribunal de Instancia 3 de Burgos, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido, al que se investiga por un delito de homicidio, sin perjuicio de la calificación que resulte tras la instrucción de la causa.

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