El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León establece que un infarto es accidente laboral aunque no sea la causa única

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha reconocido como accidente de trabajo la baja médica de un técnico de mantenimiento de una empresa de ascensores con base en Zamora que sufrió un infarto y tuvo que ser intervenido de urgencia después de empezar a encontrarse mal durante su jornada laboral. La Sala de lo Social de este tribunal revoca la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Social número 2 de Zamora y da la razón al trabajador, que reclamaba que su incapacidad temporal no se considerara derivada de enfermedad común, sino de contingencia profesional. Es decir: que se dejara a las claras que el infarto le había sobrevenido como consecuencia de su actividad profesional y no por su día a día o por patologías previas.

El caso se remonta al 19 de mayo de 2022. Fue entonces cuando el empleado acudió a Urgencias del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, donde fue diagnosticado de una grave patología cardiaca: cardiopatía isquémica con enfermedad severa del tronco coronario izquierdo y de tres vasos, además de ángor postinfarto. Después fue trasladado en ambulancia al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde quedó ingresado para tratamiento quirúrgico urgente. Al día siguiente inició un proceso de incapacidad temporal que inicialmente fue tramitado como enfermedad común.

El Instituto de la Seguridad Social rechazó en su día cambiar la contingencia al entender los encargados de este caso que no constaban elementos suficientes para considerar que el episodio tuviera origen laboral. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León concluye que el dato decisivo para saber como catalogar el suceso es que la crisis incapacitante se manifestó en tiempo y lugar de trabajo, lo que activa la presunción legal de accidente laboral. La sentencia recuerda además que esa presunción opera con especial intensidad en los casos de dolencias cardíacas.

Para llegar a esa conclusión, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se apoya expresamente en la doctrina del Tribunal Supremo sobre infartos y lesiones cardíacas. Cita varias resoluciones del Alto Tribunal en las que se insiste en que la laboralidad no queda excluida por el mero hecho de que existiera una enfermedad previa o molestias anteriores, siempre que la crisis que desencadena la baja se produzca mientras el trabajador está prestando servicios.

El tribunal encargado de dictaminar este caso también recoge la reciente doctrina fijada por el Supremo en 2025, según la cual, en este tipo de patologías, el trabajo no tiene por qué ser la causa única del infarto para que se considere accidente laboral. Basta con que actúe como factor desencadenante o ayudante del episodio sufrido por el trabajador durante la jornada.

La sentencia subraya además que, aunque el empleado hubiera podido tener una dolencia previa, eso no rompe la presunción de laboralidad. Al contrario, recuerda que la legislación también considera accidente de trabajo la agravación de enfermedades anteriores cuando el empeoramiento se produce como consecuencia de la actividad laboral.

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Con este criterio, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estima el recurso del trabajador y declara que la incapacidad temporal iniciada el 20 de mayo de 2022 deriva de accidente de trabajo, con todos los efectos jurídicos y económicos que ello conlleva. La resolución todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo para unificación de doctrina.