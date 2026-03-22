Piedra, brezo, agua y cielo se unen a 1858 metros de altura creando este espectacular circo glaciar en Castilla y León

Sierra de hayedos, serbales, pinos, avellanos, ciervos y berrea. Pero hay más: piedra, brezo, agua y cielo. Todo ello unido, y bien unido, en 1858 metros de altura para crear la laguna de la Sierra Cebollera, un espectaacular circo glaciar que constituye la prolongación oriental de los Picos de Urbión.

En otoño este paraje se convierte en un excelente lugar para escuchar la berrea del ciervo, además de ofrecer unas increíbles vistas en cualquier época del año.

¿Conoces la zona?

Este rincón apenas recibe visitantes y, sin embargo, ofrece un paisaje nunca visto. La laguna está rodeada de bosques densos y montañas silenciosas, con aguas frías y profundas que, en determinados días, adquieren un tono oscuro casi hipnótico. El entorno, además, está envuelto en nieblas frecuentes que refuerzan esa sensación de aislamiento y misterio.

Sin ruido, sin estrés

Lo verdaderamente llamativo es la experiencia: no hay ruido, no hay gente, no hay más que naturaleza en estado puro. El acceso no es sencillo y eso ha contribuido a que siga siendo un secreto bien guardado. Es uno de esos lugares que no aparecen en las rutas habituales, pero que, cuando se descubren, dejan la sensación de haber encontrado un pequeño tesoro escondido en mitad del bosque soriano.

El acceso requiere cierta caminata, lo que hace que la experiencia sea más íntima y tranquila. Además, la zona es rica en fauna y flora, con presencia de pinos, robles y distintas especies animales propias de la montaña soriana.