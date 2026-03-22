Herido el conductor de una barredora municipal tras salirse en una glorieta de Salamanca
El hombre, un varón de unos 55 años tuvo que ser trasladado al Complejo Asistencial Universitario
Ical
Salamanca
El conductor de una barredora municipal de limpieza, un varón de unos 55 años, resultó hoy herido tras sufrir una salida de vía sobre las 11.03 horas en la glorieta de la Charrería, en Salamanca capital.
Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazó la Policía Local, para controlar la circulación en la zona, así como efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, para investigar lo ocurrido.
Por su parte, Emergencias Sanitarias de Sacyl movilizó una ambulancia de soporte vital básico para atender al trabajador, que es encontraba consciente aunque mareado, y que, finalmente, sirvió para darle traslado al Complejo Asistencial Universitario.
- ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas?
- El PP gana en 16 de los 23 municipios donde se originaron los grandes incendios del verano pasado
- El mejor jamón ibérico está en esta comarca de Castilla y León: un destino ideal para el turismo gastronómico
- Fallece una mujer tras caer en una gloria en una vivienda de la provincia de Valladolid
- ¿Cuál es el sueldo de un procurador en las Cortes de Castilla y León?
- Visita en este pueblo de Castilla y León la mayor escena de terror de toda España
- Mañueco, un ganador con cálculo
- Los resultados de las elecciones de Castilla y León, calle a calle: ¿Qué han votado tus vecinos?