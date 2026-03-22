Herido el conductor de una barredora municipal tras salirse en una glorieta de Salamanca

El conductor de una barredora municipal de limpieza, un varón de unos 55 años, resultó hoy herido tras sufrir una salida de vía sobre las 11.03 horas en la glorieta de la Charrería, en Salamanca capital.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazó la Policía Local, para controlar la circulación en la zona, así como efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, para investigar lo ocurrido.

Por su parte, Emergencias Sanitarias de Sacyl movilizó una ambulancia de soporte vital básico para atender al trabajador, que es encontraba consciente aunque mareado, y que, finalmente, sirvió para darle traslado al Complejo Asistencial Universitario.