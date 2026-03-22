Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EDITORIAL ZAMORA: desaparicionesEdades del Hombre de Zamora, ¿prórroga?Novedades en Monte la Reina (Toro)Nuevos hermanos en las Capas Pardas de Zamora
instagramlinkedin

Herido el conductor de una barredora municipal tras salirse en una glorieta de Salamanca

El hombre, un varón de unos 55 años tuvo que ser trasladado al Complejo Asistencial Universitario

Una ambulancia de Sacyl

Una ambulancia de Sacyl / Emergencias CyL

Ical

Salamanca

El conductor de una barredora municipal de limpieza, un varón de unos 55 años, resultó hoy herido tras sufrir una salida de vía sobre las 11.03 horas en la glorieta de la Charrería, en Salamanca capital.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazó la Policía Local, para controlar la circulación en la zona, así como efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, para investigar lo ocurrido.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, Emergencias Sanitarias de Sacyl movilizó una ambulancia de soporte vital básico para atender al trabajador, que es encontraba consciente aunque mareado, y que, finalmente, sirvió para darle traslado al Complejo Asistencial Universitario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas?
  2. El PP gana en 16 de los 23 municipios donde se originaron los grandes incendios del verano pasado
  3. El mejor jamón ibérico está en esta comarca de Castilla y León: un destino ideal para el turismo gastronómico
  4. Fallece una mujer tras caer en una gloria en una vivienda de la provincia de Valladolid
  5. ¿Cuál es el sueldo de un procurador en las Cortes de Castilla y León?
  6. Visita en este pueblo de Castilla y León la mayor escena de terror de toda España
  7. Mañueco, un ganador con cálculo
  8. Los resultados de las elecciones de Castilla y León, calle a calle: ¿Qué han votado tus vecinos?

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León establece que un infarto es accidente laboral aunque no sea la causa única

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León establece que un infarto es accidente laboral aunque no sea la causa única

Herido el conductor de una barredora municipal tras salirse en una glorieta de Salamanca

Herido el conductor de una barredora municipal tras salirse en una glorieta de Salamanca

Piedra, brezo, agua y cielo se unen a 1858 metros de altura creando este espectacular circo glaciar en Castilla y León

Piedra, brezo, agua y cielo se unen a 1858 metros de altura creando este espectacular circo glaciar en Castilla y León

Los premiados con el Gordo de Navidad vendido por la comisión de fiestas de Villamanín (León) comenzarán el martes a cobrar el premio con quita

Los premiados con el Gordo de Navidad vendido por la comisión de fiestas de Villamanín (León) comenzarán el martes a cobrar el premio con quita

La torre de este castillo de Castilla y León se impone en la meseta

La torre de este castillo de Castilla y León se impone en la meseta

UPA reclama a la industria láctea que dejen de amenazar a los ganaderos con bajar los precios a partir de abril

UPA reclama a la industria láctea que dejen de amenazar a los ganaderos con bajar los precios a partir de abril

Sergio Matarella, investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca

Un festival contra la despoblación busca artistas de Zamora para actuar este verano en Soria

Un festival contra la despoblación busca artistas de Zamora para actuar este verano en Soria
Tracking Pixel Contents