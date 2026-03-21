Los premiados con el Gordo de Navidad vendido por la comisión de fiestas de Villamanín (León) comenzarán el martes a cobrar el premio con quita

La comisión de fiestas de la localidad leonesa de Villamanín, en la provincia de León, anunció hoy que el próximo martes, 24 de marzo, se iniciarán los pagos con quita del premio del Gordo de Navidad, para lo que el despacho de abogados de la misma, ahora constituida como asociación, contactará con cada persona para informarles del proceso de cobro, se llevará a cabo por orden de registro en el sistema.

A falta de poco más de 24 horas para que finalice el plazo legal para reclamar el premio y tras haberse producido un “registro masivo” de papeletas, “casi cercano a la totalidad de las emitidas”, en la plataforma habilitada para tal efecto, la comisión emitió hoy un comunicado, recogido por la Agencia Ical, en el que recuerda que el proceso concluirá a las 24 horas de mañana, domingo 22 de marzo.

Una vez superada esa fecha y tras realizar el recuento definitivo de todas las papeletas registradas, el despacho de abogados contratado por la ahora asociación contactará individualmente con las personas que se hayan identificado en el registro para informarles detalladamente del proceso de cobro, que será por orden de registro en el sistema.

Además, la Asociación ya tiene su trámite legal de registro concluido en la Junta de Castilla y León, así como depositado en una cuenta bancaria el abono total del premio realizado por Loterías y Apuestas del Estado, una vez practicada la retención fiscal correspondiente, en la entidad bancaria Abanca, que, siguiendo las instrucciones de la Asociación, comenzará a realizar los pagos a partir del martes, día 24 de marzo.

Día y hora específico

“Continuando en la misma línea de orden y seguridad que hemos mantenido hasta la fecha, se asignará un día y hora específicos a cada premiado para que acuda a la sucursal de Abanca para hacer efectivo su premio”, explicaron desde la comisión, al tiempo que detallaron que, en el caso de que alguien tuviese una imposibilidad total de acudir el día señalado, se le asignará otro día, aunque rogaron a los premiados que “se intenten ajustar a su día asignado para facilitar la gestión de los pagos”.

Finalmente, la comisión de fiestas de Villamanín insistió una vez más a los premiados que no atiendan ninguna petición de información sobre el proceso de pago que llegue por correo electrónico, WhatsApp o llamada de teléfono. “Es fundamental que no se atienda ningún mensaje que diga provenir de la entidad bancaria, porque la asociación será la única interlocutora válida con dicha entidad, por lo que insistimos en que no facilitéis datos bancarios ni personales a nadie que os contacte por fuera de nuestros canales oficiales”, concluyeron en el comunicado.