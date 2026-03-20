Sergio Matarella, investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca

El presidente de la República Italiana, Sergio Matarella, ha sido investido este jueves como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Salamanca, donde ha pronunciado un discurso en el que ha defendido la cooperación internacional en la gestión de las relaciones entre Estados y, con mención a la guerra en Irán, ha aseverado que a Europa "le toca saber decir no" a la expansión de conflictos.

Matarella ha tomado posesión de esta distinción en un acto que ha presidido el Rey Felipe VI, acompañado por el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado.

En su discurso, el jefe de Estado ha advertido de las "violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos, alentadas por los intentos de marginar a las Naciones Unidas", lo que lamenta que "debilita la eficacia del orden internacional y sus principios".

Esta situación considera que "ha favorecido, en última instancia, la actual tendencia contraria" al espíritu reflejado en la firma de la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y "el resurgimiento de una creciente intolerancia hacia los acuerdos y los compromisos que de ellos se derivan".

Ante un entorno internacional en el que ve una amenaza de "sustitución" del modelo de cooperación multilateral en la gestión de las relaciones entre estados, con raíces en autores como Francisco de Vitoria, por "una visión contractualista basada en la competencia", ha enfatizado que a Europa le corresponde "decir no".

Asimismo, ha señalado que desde el ataque ruso a Ucrania, "se ha intensificado la creencia de que la agresión puede practicarse con regularidad en las relaciones internacionales", lo que lleva a "una disminución de la atención y el compromiso con las crisis reales que azotan a las poblaciones del mundo".

El Programa Erasmus

El jefe de Estado ha repasado la "profunda relación" entre España e Italia, que como ha recordado se remonta al Imperio Romano y llega hasta llegar al actual programa universitario europeo Erasmus, que permite que actualmente cursen estudios en Salamanca más de 300 italianos, y en el que cada año participan 15.000 jóvenes españoles y transalpinos.

En su intervención también ha repasado lazos culturales, literarios filosóficos, para lo que ha establecido paralelismos entre los escritores Miguel de Cervantes y Nicolás Maquiavelo; los juristas del siglo XVIII Gaspar Melchor de Jovellanos y Cesare Beccaria; los filósofos, represaliados respectivamente por el nazismo y el franquismo, Primo Levi y María Zambrano.

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Entre las autoridades asistentes al acto ha estado la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; el presidente de las Cortes, Carlos Pollán; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; y el presidente del Consejo Social de la USAL y presidente de Iberdrola, Ignacio Galán.